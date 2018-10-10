Fortnite Takım Kapışmalarında Dünya Rekoru Kırıldı: '61 Kill'

Fortnite: Battle Royale, dün PS4 üzerinde gerçekleşen bir maçta, takım kapışmalarında elde edilmiş en fazla kill sayısına sahne oldu.

Avustralyalı bir Fortnite takımı, dünya çapında bir Fortnite maçında alınmış en fazla kill sayısı olan 60'ı geçerek dünya rekoru kırdı. Fortitude_Fqrbes, Nexjs, tactjc ve TTV_NadeXC'den oluşan takım sırasıyla 25, 18 10 ve 8 kill alarak ortalığı adeta toz duman etti.

Geçtiğimiz aylarda konsollarda ve PC'de 59 kill olarak kaydedilen rekor, artık Avustralyalı ekibin eline geçmiş durumda. Her ne kadar takım arkadaşını öldürerek bu rekoru elde etmeye çalışan takımlar olsa da maçın video kaydı olduğu için ortada şüphe götürmez bir biçimde kırılmış bir rekor var.

Fazla vakit kaybetmeden, sizleri bu 'kill fırtınası' diyebileceğimiz 15 dakikalık Fortnite şöleni ile başbaşa bırakıyoruz.