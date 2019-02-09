Sony'nin Başı Platformlar Arası Destekle Dertte

Sony'den platformlar arası destek isteyen oyun geliştiricilerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu istekte bulunan stüdyoların arasındaki en yeni stüdyo ise Hi-Rez Studios oldu.

Sony’nin başı, platformlar arası oyun desteği isteyen oyunlarla dertte gibi görünüyor. Smite, Realm Royale ve Paladins oyunlarının geliştiricisi Hi-Rez, Sony’e PlayStation 4 platformuna destek isteyenlerin arasına katıldı. Sosyal medyada paylaşımda bulunan Hi-Rez’in CEO’su Stew Chisam, Sony’e “Favorilerle oynamayı durdurma zamanı geldi, artık şu duvarı yıkın” dedi.

Hi-Rez, platformlar arası oyunlarda bilgisayar ve Xbox One platformlarına sahip ancak PlayStation 4’ün eksikliğine karşı bir isyanda bulunduğu da belli oluyor. Yaptığı paylaşımda Sony’den platformlar arası destek ve devamlılık isteyen CEO, mesajıın devamında da bu özelliklerin oyuncular için ne kadar önemli ve gerekli olduğunu açıkladı.

Cihsam, platformlar arası destek Xbox One ve Nintendo Switch’e eklendiğinde bekleme süresinin %30 azalması gibi özelliklerin direkt olarak göründüğünü belirtti. Ayrıca oyuncuların seviyelerine göre oyunlara dağılması da %40 oranında arttı.

Sony, şu an için yalnızca Fortnite ve Rocket League gibi oyunlarda platformlar arası oyun desteğini bulunduruyor ancak Sony’nin bu uygulamaya yeni geçtiğini ve bu uygulamaya geçmesindeki en önemli etkenin kullanıcı baskısı olduğunu söylemekte de yarar var. Sony şu an için tweete cevap vermedi. İlerleyen zamanlarda bu isteğe cevap verip vermeyeceği ise merak konusu.