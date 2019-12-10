Fortnite Telif Hakkı Davasında Bu Kez Davacı Olarak Yer Aldı

Epic Games, battle royale oyunu Fortnite'a getirdiği dans figürleri ve kostümlerle sürekli davalık oluyor. Geliştirici, yine dans hareketlerinden biri ve kabak kafa kostümü nedeniyle davalık oldu.

Epic Games'in Fortnite'a getirdiği dans figürleriyle davalık olmasına alıştık. Popüler battle royale oyununun yaratıcısı, sosyal medya fenomenlerinden aktörlere, şarkıcılardan sunuculara birçok insanla karşı karşıya geldi. Ancak ortaya çıkan yeni mahkeme belgelerine göre şirket sadece dans figürünü değil, kabak kafa kostümünü içeren yeni bir davayla da uğraşıyor.

"Dancing Pumpkin Man" dansının haklarını Epic Games'e satan bir haber spikeri, şirketi bu kez karakterinin benzerini kullanmakla suçladı. Aslında dansın haklarının satın alınmasına rağmen Fortnite'taki belirli bir kostümle kullanılabilmesi, şirketin yine bir telif hakkı ihlaliyle suçlanmasına neden oldu. Ancak Epic, telif ihlali yapmadıklarını beyan etmek üzere davacı olarak mahkemede bulundu.

Epic Games, telif hakkı ihlali yapmadığını kanıtlamak için davacı oldu

Davanın muhatabı olan Matthew Geiler, videosunda kullandığı dansın haklarını 10.000 dolar karşılığında şirkete sattı. Ancak, Epic Games'in balkabağı kafalı karakterini izinsiz kullandığına inanıyor. Oyuncular, Cadılar Bayramı etkinliği 'Fortnitemares'te karakterlerine kabak kafa kostümünü giydirerek Geiler'ın dansını yapabiliyorlar.

Epic Games'in avukatı Dale Cendali, oyuncuların Fortnite'ta kullandığı kostümle Geiler'in kostümü arasında benzerlik bulunmadığını ve yüze takmak için oyulmuş balkabağı kavramının kamuya açık genel bir hak olduğunu öne sürdü. Bu nedenle, Geiler'in videosundaki dansın ötesindeki diğer unsurlar, telif hakkı korumasına girmiyor.

Fortnite daha önce de dans figürleri nedeniyle davalık oldu ancak bu kez savunma yapmak için iyi bir nedeni var. İnternet fenomeni "Backpack Kid" ve aktör Alfonso Ribeiro tarafından Fortnite'a açılan davalar düştü ve Epic Games bu kez telif ihlal etmediğini kanıtlamak için yasal yollara başvurdu.

Geiler'ın haklarını sattığı dans: