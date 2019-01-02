Ninja, 2018'de Ne Kadar Kazandığını Açıkladı

Twitch'in en çok takipçiye sahip yayıncısı Ninja, 2018 yılında ne kadar para kazandığını açıkladı.

Twitch platformunda ve dünya genelinde Epic Games'in Fortnite Battle Royale oyunundaki başarısıyla tanınan Tyler "Ninja" Blevins, Twitch'te en çok izlenen kanallar arasında 4. sırada yer alırken en çok takipçisi olan kanal unvanına da sahip. 2018 yılının bitmesiyle Ninja, geçtiğimiz yıl içerisinde ne kadar para kazandığını açıkladı.

Özellikle renkli saç modelleriyle (şu an ise saçı mavi renkte) tanınan Ninja, 2018 yılında toplamda 7.9 milyon pound, yani yaklaşık olarak 10 milyon dolar para kazandı. Yaklaşık 10 milyon dolarlık gelirinin %70'inin Twitch ve YouTube platformları üzerinden kazandığını söyleyen Tyler "Ninja" Blevins, geri kalan kısmı ise sponsorluk anlaşmalarından elde ettiğini belirtti.

YouTube ve Twitch platformu toplamında 32 milyondan fazla takipçisi bulunan Ninja'nın, Fortnite oyununda son 12 ay içerisinde 4.000 saatin üzerinde kaydı bulunuyor. Bu da yaklaşık olarak 166 güne denk geliyor. Bu bağlamda Ninja'nın, 2018 yılının neredeyse yarısında durmaksızın Fortnite oynadığı ortaya çıkıyor.