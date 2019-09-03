Fortnite v10.20 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Tüm Yenilikler

Günümüzün en popüler Battle Royale oyunlarından biri olan ve milyonlarca oyuncusu olan Fortnite'ın v10.20 içerik güncellemesi yayınlandı. Güncellemeyle birlikte gelen tüm yenilikleri ve sorun gidermeleri bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sürekli olarak değişime uğrayan Fortnite’ın haritası, son olarak sezon X için büyük değişikliklere uğramıştı. Oyunculara sürekli yeni içerik getirmeye devam eden Epic Games, v10.20 güncellemesini bugün itibariyle yayınladı.

Güncelleme, Sezon 6’dan da tanıdığımız eski “Uçan Ada”yı da beraberinde getirdi. Uçan Ada, üzerinde yine eski sezonlardan tanıdığımız Motel’i de getirdi. Yani iki nostaljik yer, aynı anda oyuna geri döndü. Gelin Fortnite’ın v10.20 güncellemesinin tüm detaylarına yakından bakalım.

Yeni öge: “Cızlatıcı Tuzak”

Temel olarak Cızlatıcı Tuzak, atıldığı yapının içerisinde yer alan oyunculara elektrik veriyor ve canlarını düşürüyor. Tuzağın oluşturduğu elektrikli alan ise yapının iki yüzeyini de etkiliyor.

Bu, fırlatılabilir bir eşya ve sırt çantasında yer kaplıyor.

Fırlatıldıktan sonra isabet ettiğinde, yapı parçasının iki yüzüne de hasar veren bir tuzak yerleşir.

Yapısız bir zemine isabet ettiğinde otomatik olarak bir duvar yerleştirir ve hasar veren tuzağı duvarın iki yüzüne uygular.

Tuzak, yüzeylerine bir kareden daha yakın olan rakip oyuncuları çarpar.

Hasar: 50

Tuzağın tekrar kurulmadan önce 1 saniyelik bir bekleme süresi vardır.

Tuzak, kurulduktan 0,5 saniye sonra çarpmaya başlar.

Tuzak elektrik çarptıktan sonra 2 saniyelik bekleme süresi etkinleşir.

Yer ganimetlerinde, sandıklarda, otomatlarda, mühimmat desteklerinde ve lamalarda bulunabilir.

Uçan Ada, haritaya tekrar eklendi:

Sezon 6’dan tanıdığımız Uçan Ada, beraberinde yine nostaljik bir yer olan Motel’i de geri getirdi. Yeni alan, pek çok savaşa ve rekabete ev sahipliği yapacak. Adaya çıkmak için ise eskisi gibi yer çekimli girdap kullanılacak.

Yapılan sorun gidermeler:

Mitralyözün aşırı ısınma ses efekti kaldırıldı.

Aşırı aşınma ses efekti, olması gerekenden daha uzun süre çalınıyor veya aşırı ısınma miktarını yanlış şekilde yansıtıyordu.

Turbo İnşa ile ilgili değişiklikler yapıldı. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi edinmek için şu yazıya göz atabilirsiniz.

İsimli konumların isimlerinin haritada görünmemesine sebep olan sorun çözüldü.

M.E.K.A.'nın havada zıplayarak ezme saldırısıyla ilgili bir sorun çözüldü.

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Fortnite, bu içerik güncellemesiyle eklenen öğelerin yanı sıra mevcut sorunların pek çoğunu gidermişe benziyor. Güncelleme notları ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için oyunun resmi sayfasına ve güncelleme notlarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.