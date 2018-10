Fortnite ve GTA 5 Hilecilerine Büyük Cezalar Kapıda

Oyun geliştiricileri, oyuncuların online oyun deneyimine engel olan hilecilere karşı savaş açmış durumda.

Bu hafta ortaya çıkan bir habere göre bazı oyun yapımcıları, oyunculara adil olmayan avantajlar sunan çeşitli hile modlarının yayılmasını engellemek amacıyla mahkemelere başvuruyor.

Avustralya mahkemesi, "The Infamous" olarak bilinen Grand Theft Auto V hile yazılımının arkasında olduğuna inandığı 5 kişinin mal varlığına el koydu. Mahkemenin bu kararı almasındaki en büyük neden ise Rockstar ve Take- Two firmalarının yaptığı şikayetler. Ayrıca mahkeme kararıyla yetkililer bu 5 kişinin evlerindeki bilgisayarları arayarak olası hile programlarını bulmaya çalışıyorlar.

''The Infamous'' isimli hile modu, Gta 5 kullanıcılarına ışınlanma, uçma ve tüm çevreyi kontrol etme gibi çeşitli yetenekler veriyor. Rockstar ve Take-Two firmalarının en çok rahatsız olduğu bu oyun modu, oyuncular arasında hızla yayılıyor. Bu ünlü modun web sitesi geçtiğimiz mart ayında erişime kapatıldı fakat mart ayından önce bu web sitesinde 40 dolara ömür boyu lisanslı üyelikler satıldı.

Fortnite, Youtuber'lara Dava Açtı

Fortnite geliştiricisi Epic Games, bazı YouTube yayıncılarına hile yazılımlarının satışını teşvik ettikleri gerekçesiyle dava açtı. Söz konusu videoların yayından kaldırılmasını isteyen Epic Games, bu korsan yazılımların yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Kuzey Karolina mahmekesinde Epic Games tarafından açılan bir davaya göre, 1.7 milyon aboneye sahip YouTube yayıncısı Brandon Lucas'ın videolarında çeşitli Fortnite hilelerini teşvik ettiği belirlendi ve hakkında yasal işlem başlatıldı. Fakat yine de söz konusu videoları kaldırmayan Lucas'ın ifadesinde videoların YouTube politikalarına aykırı olmadığını savunuyor.

Önümüzdeki günlerde bu tip şikayetlerin artacağını düşünüyoruz. Sizin de bu tip online oyunları oynarken yasal olmayan yollara başvurmamanızı tavsiye ediyoruz.