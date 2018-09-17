Fortnite Yüzünden İngiltere’de 200 Boşanma Davası Açıldı

Son dönemin en popüler platformlar arası oyunlarından olan Fortnite, hızlı büyümenin beraberinde getirdiği tuhaf gelişmelerle anılmaya başlandı. Divorce Online'a göre yılın başından bu yana İngiliz yargısına, Fortnite’ı gerekçe gösteren 200 farklı boşanma davası ulaştı.

Fornite, insanları sosyal yaşantılarından kopartan son popüler oyunlardan birisi. Mobilde, konsolda ya da bilgisayarlarda oynanabilen yapım, bilmeyenler için Battle Royale denilen alan savaşı tarzında bir moda sahip. Oyunda bireyler ya da takımlar halinde hayatta kalarak, gittikçe daralan bir harita üzerinde son sağ kalan kişi olmaya çalışıyorsunuz.

Renkli grafikleri, eğlenceli modellemeleriyle oyunu genelde sadece gençlerin ve çocukların oynaması beklenebilir, ancak İngiltere’de resmi kurumlara göre Fortnite konulu 200 boşanma davası açılmış durumda. Yani ülkede bazı çiftler Fortnite yüzünden birbirleriyle takışmış, muhtemelen uzun süre tartışmış, sonuç alamayınca boşanma yoluna kadar gitmişler.

Aslında oyun dünyası bu gibi gelişmelere World of Warcraft ya da Minecraft gibi oyunlardan oldukça alışkın. Çocukları yoldan çıkınca çıldıran ebeveynler ve paramparça olan ilişkilerin haberleri, popüler oyunların beraberinde bir tür salgın taşıdığının da kanıtı olabilir.

Fortnite üzerine uzlaşamamak yüzünden sadece İngiltere’de ve sadece 2018’de 200 farklı davanın açılmış olması, tabloyu net şekilde ortaya koyuyor. Diğer ülkelerde ve dönemlerde bu rakamların daha az ya da çok olmasını bekleyebiliriz. Hatta eğer söz konusu ilişkilerse, evli olmayan bazı çiftlerin de Fortnite gerekçesiyle gerilimler yaşadıklarını söyleyebiliriz.

Resmi açıklamalara göre 200 dava, İngiltere’deki boşanma davalarının %5’ine tekabül ediyor. Epic Games’i muhtemelen hiç planlamadığı bu başarısı yüzünden kutlayan yetkililer, oyunların insanları gün geçtikçe daha radikal almaya sürüklediğine dikkat çektiler.