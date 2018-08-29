Fortniteçılar Samsung Mağazalarına Akın Ediyor

Bir Reddit kullanıcısının aktardığı bilgiye göre Fortnite oyuncuları, Galaxy Note9 almadan Galaxy skinine sahip olmak için perakende mağazalarındaki teşhir ürünlerinden oyun giriş yapıyorlar.

Epic Games CEO’su Tim Sweeney, bu ayın başlarında gerçekleşen Galaxy Note9 lansmanında sahne almış ve Fortnite’a Galaxy Note9 ve Galaxy Tab S4 kullanıcılarına özel olarak ‘Galaxy’ skini geleceğini duyurmuştu.

Fortnite oyuncularının özel olarak tasarlanan Galaxy skinine sahip olması için bir Galaxy Note9 ya da Galaxy Tab S4 üzerinden oyuna giriş yapmaları ve üç maç tamamlamaları gerekiyor. Şartları yerine getiren oyuncuların hesabına Galaxy skini 48 saat içinde geliyor.

Galaxy skini pek çok açıdan ilgi çekici olabilir. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi tek bir skin için 999 dolarlık bir akıllı telefon alacak kişi sayısı oldukça az. Bu nedenle oyuncular, Galaxy skinine sahip olmak için farklı yollara başvuruyorlar.

Bir Reddit kullanıcısının paylaştığı fotoğrafa göre oyuncular, Galaxy Note9 ve Galaxy Tab S4 cihazlarına özel olarak gelen Galaxy skinini almak için perakende mağazalarında bulunan teşhir ürünlerine akın etmiş durumdalar.

Teşhir ürünlerinin başına üşüşen oyuncular, mağaza Wi-Fi’sinden Fortnite’ı indirdikten sonra kendi mobil ağlarına bağlanarak oyuna giriş yapıyorlar. Hızlı bir şekilde üç oyun oynayıp lobiye dönen oyuncular, kaçak yollarla Galaxy skini elde etmiş oluyorlar.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu işlem hiç de kısa sürmüyor. Bu nedenle mağaza görevlisine yakalanmadan Fortnite indirim oynamak kolay değil. Ancak bunu deneyen çok kişi olmuş olacak ki mağaza, teşhir ürünlerinin başına bir uyarı koymak zorunda kalmış.