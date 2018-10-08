Forza Horizon 4, Birleşik Krallık'ta Satış Rekoru Kırdı

Birkaç gün önce çıkış yapan ve bir hayli beğenilen Forza Horizon 4, Birleşik Krallık'ta en hızlı satan oyun oldu.

Birkaç gün önce piyasaya sürülen Microsoft Studios yapımı Forza Horizon 4, sunduğu açık dünya yarış deneyimi sayesinde oyuncular tarafından oldukça hoş karşılandı. Güncellenmiş görsellere sahip olan oyun, daha topluluk odaklı bir oyun deneyimi için oyunculara ortak bir dünya sunuyor. GamesIndustry tarafından yayınlanan bir rapora göre Forza Horizon 4, İngiltere’de şimdiye kadar en hızlı satılan oyun oldu. Oyunun Xbox One konsoluna özel olarak çıkan versiyonu, Assassin’s Creed Odyssey oyununun yalnızca biraz gerisinde kalmış durumda.

Hafta sonu gelen bir başka rapora göre ise Forza Horizon 4, lansman esnasında gelen oyuncu sayısı bakımından Forza Horizon 3’ü ikiye katlamış durumda. Bu, Xbox Game Pass sayesinde gerçeklemiş olabilir; zira Forza Horizon 4, bu hizmete ayda 9.99 dolar (ülkemizde 29 TL, 15 Ekim'den itibaren 59 TL) ödeyen kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor.

Standard Edition’ı 260 liradan satışa sunulan Forza Horizon 4’te oyun içi satın alımlar mevcut değil; yani otomobillerin kilidini açmak için oyunda ilerlemek zorundasınız. Avustralya sınırlarını terk eden oyun, oyuncuları tarihi Edinburgh şehrine de yer vererek Britanya topraklarında bir maceranın içine bırakıyor.