Forza Horizon 4 Black Friday İndirimine Girdi

Microsoft bünyesindeki Playground Games’in bilgisayar ve Xbox konsolları için ürettiği yarış oyunları serisi Forza Horizon 4 Black Friday indirimine erken başladı. Oyuncularına 4 mevsimi de yaşatan yarış oyunu Black Friday’de 35 dolara düştü.
Türkiye’deki fiyatları ise:
- Forza Horizon 4 Standart Edition, 169 TL
- Forza Horizon 4 Deluxe Edition, 262.50 TL
- Forza Horizon 4 Ultimate Edition 300 TL
Standart sürümde 91 TL, Deluxe sürümde 87,50 TL, Ultimate sürümde ise 100 TL’lik tasarruf sağlanabiliyor.
Oyun için gereken minimum sistem gereksinimleri ise:
İşletim Sistemi: Windows 10, 15063.sürüm veya üstü
Mimari: x64
DirectX: DirectX 12 API
RAM: 8 GB
İşemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz veya Intel i5 750 @ 2.67Ghz
Grafik Kartı: NVidia 650TI veya AMD R7 250x