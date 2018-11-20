Forza Horizon 4 Black Friday İndirimine Girdi

Playground Games tarafından geliştirilen ve bu sene 2 Ekim'de piyasaya sürülen Forza Horizon 4 Black Friday indirimlerine de erken girdi. Microsoft, 3 farklı sürümünde 100 TL'ye kadar indirime gitti.

Microsoft bünyesindeki Playground Games’in bilgisayar ve Xbox konsolları için ürettiği yarış oyunları serisi Forza Horizon 4 Black Friday indirimine erken başladı. Oyuncularına 4 mevsimi de yaşatan yarış oyunu Black Friday’de 35 dolara düştü. Türkiye’deki fiyatları ise: Forza Horizon 4 Standart Edition, 169 TL

Forza Horizon 4 Deluxe Edition, 262.50 TL

Forza Horizon 4 Ultimate Edition 300 TL Standart sürümde 91 TL, Deluxe sürümde 87,50 TL, Ultimate sürümde ise 100 TL’lik tasarruf sağlanabiliyor. İLGİLİ HABER Forza Horizon 4, Birleşik Krallık'ta En Hızlı Satan Oyun Oldu Oyun için gereken minimum sistem gereksinimleri ise: İşletim Sistemi: Windows 10, 15063.sürüm veya üstü Mimari: x64 DirectX: DirectX 12 API RAM: 8 GB İşemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz veya Intel i5 750 @ 2.67Ghz Grafik Kartı: NVidia 650TI veya AMD R7 250x

Kaynak : https://kinjadeals.theinventory.com/forza-horizon-4s-black-friday-deal-is-early-off-the-lin-1830562113

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