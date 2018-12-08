Forza Horizon 4 Fortune Island Eklentisi Geliyor

Oyuncuların grafikleriyle mest olduğu yarış oyunu Forza Horizan 4, 13 Aralık'ta büyük bir eklentiye sahip olacak.

Forza Horizon 4 için yeni maceralar, tehlikeler ve havalı arabalar getirecek olan Fortune Island genişleme paketi, 13 Aralık Perşembe günü oyunculara sunulacak. Oyunun haritasına Fortune Island isimli yeni bir yer ekleyecek olan eklenti, Forza Horizon 4 Ultimate Edition, Ultimate Add-Ons Bundle veya Expansion Bundle ürünlerine sahip kullanıcılar tarafından, Xbox One ve Windows 10 PC üzerinden, ekstra bir ücret ödenmeksizin oynanabilecek.

Fortune Island'ın Forza Horizon 4'deki gelmiş geçmiş en tehlikeli oyun deneyimini oyunculara yaşatacağı belirtiliyor. Laufey’nin Tahtı'na (Laufey’s Throne) uzanan yolda hünerlerini gösterecek olan yarışçılar, oldukça driftli geçecek olan İğne Tırmanışı'nda (The Needle Climb) kenarlardan gitmemeye özen gösterecek.

Forza Horizon 4'ün yeni eklentisi Fortune Island'da; kar, çamur, yağmur, toprak, kum, asfalt gibi oldukça fazla zemin çeşiti bulunuyor. Her türden zeminde gerçekleşecek yarışlarda; 2019 Lamborghini Urus, Rambo Lambo LM002, 2018 BMW M5, 2017 Ram 1500 Rebel TRX Concept, 2002 Koenigsegg CC8S ve dahası olmak üzere toplamda 10 yeni araç, yarışçılar tarafından kullanılabilecek.