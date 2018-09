PlayStation Now'ın oyunculara geçen hafta PS4 ve PS2 oyunlarını indirmelerine olanak sağlaması tesadüf değil. Çünkü Microsoft'un rakip Game Pass servisi, Xbox One'ı çok önemli gösteren bir olay haline geldi.

Önümüzdeki hafta Microsoft, Forza Horizon 4'ü Game Pass servisindeki oyunlar arasına ekleyecek. Ayda 59 lira ödeyerek sahip olabileceğiniz bu servis, abonelere özellikle Microsoft'un kendi oyunları olmak üzere 100'den fazla oyun sunuyor.

Kendinize bir Xbox One X aldıysanız ve oyunlara daha fazla para harcamak istemiyorsanız 59 lira daha verip Halo: The Master Chief Collection, Quantum Break ve Sea of Thieves gibi oyunları indirip bu Netflix-vari mantıkta oynayabilirsiniz. Ayrıca 1 Ekim'de -ya da Forza Horizon 4 çıkmadan bir gün önce- Wolfenstein: The New Order, Metro 2033: Redux, ve SplitSecond oyunlarının da Game Pass'e geleceğini söyleyelim.

Microsoft'un kendi oyunları bile Game Pass kullanmak için güzel bir sebep olsa da üçüncü parti oyunlar bu servisi çok daha çekici hale getiriyor. Ekim'de çıkacak olan oyunlar haricinde Fallout 4, Hitman ve Rocket League oyunları ise çoktan kullanılabilir.

Fakat Game Pass'i almanızı sağlayacak olan oyun muhtemelen Forza Horizon 4 olacak. Yaklaşık 400 liralık fiyatıyla gerçekten cep yakan bu muhteşem yarış oyununu nispeten daha uygun bir fiyata almak çok daha sevindirici.

Microsoft'un da bu servise güvenmesinin nedeni Forza gibi oyunlar. Umuyoruz bu mantığın daha iyileri, Nintendo ve Sony tarafında da karşımıza çıkar.