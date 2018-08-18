Forza Horizon 4'ten Dev Sızıntı: Tam 482 Otomobil Sızdırıldı

Oyunu erken yükleyerek meraklı oyunseverlerin dikkatinin kurbanı olan Forza Horizon 4'ün tam 482 otomobillik listesi sızdırıldı.

Yarış oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Forza Horizon 4, oldukça ilginç bir hata sonrası oyunda bulunacak tüm araçların listesini sızdırdı. Reddit’te sıkça üzerine tartışılan oyun özellikle oyun içinde bulunacak otomobilleriyle sıkça konuşuluyordu. Her kafadan bir sesin çıktığı bu tartışma konuları; kimi zaman serinin eski oyunlarından izler taşırken, kimi zaman da yeni otomobilleri işaret ediyordu.

Bahsi geçen veri sızıntısının kasıtlı olup olmadığı bilinmese de olayın gelişimi oyuna ait dosyaların erkenden yüklenmesi ve internet kullanıcıları tarafından incelenebilmesiydi. Temel anlamda bu yükleme, oyuncuların oyunu indirerek oynamasına izin vermese de istedikleri klasörlerin içinde rahatça gezmelerine olanak verdi.

Bu açığı fırsat bilen meraklı oyunseverler anında oyunun güncel otomobil listesine ulaşmayı başardı. Tam 482 aracın bulunduğu listeye buradan ulaşabilirsiniz; ancak söz konusu araçların sayısının zaman içerisinde daha da artacağını hatırlatmakta fayda var. Daha elle tutulur görsel kanıtlar görmek isteyen takipçilerimiz içinse şu ana kadar tanıtım videoları vasıtasıyla görülen Forza Horizon 4 otomobiller şu şekilde: