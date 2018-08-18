Forza Horizon 4'ten Dev Sızıntı: Tam 482 Otomobil Sızdırıldı

Yarış oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Forza Horizon 4, oldukça ilginç bir hata sonrası oyunda bulunacak tüm araçların listesini sızdırdı. Reddit’te sıkça üzerine tartışılan oyun özellikle oyun içinde bulunacak otomobilleriyle sıkça konuşuluyordu. Her kafadan bir sesin çıktığı bu tartışma konuları; kimi zaman serinin eski oyunlarından izler taşırken, kimi zaman da yeni otomobilleri işaret ediyordu.
Bahsi geçen veri sızıntısının kasıtlı olup olmadığı bilinmese de olayın gelişimi oyuna ait dosyaların erkenden yüklenmesi ve internet kullanıcıları tarafından incelenebilmesiydi. Temel anlamda bu yükleme, oyuncuların oyunu indirerek oynamasına izin vermese de istedikleri klasörlerin içinde rahatça gezmelerine olanak verdi.
Bu açığı fırsat bilen meraklı oyunseverler anında oyunun güncel otomobil listesine ulaşmayı başardı. Tam 482 aracın bulunduğu listeye buradan ulaşabilirsiniz; ancak söz konusu araçların sayısının zaman içerisinde daha da artacağını hatırlatmakta fayda var. Daha elle tutulur görsel kanıtlar görmek isteyen takipçilerimiz içinse şu ana kadar tanıtım videoları vasıtasıyla görülen Forza Horizon 4 otomobiller şu şekilde:
- 1962 Austin FX4 Taxi cab
- 1931 Bentley
- Ford Fiesta RS
- 2017 Ford #14
- 2018 McLaren Senna
- 1952 Morris Minor Series II
- 2017 Volkswagen #34 Volkswagen Andretti Rallycross GRC Beetle
- 2016 Volvo Iron Knight