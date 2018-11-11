Forza Horizon 4’ün İlk Eklenti Paketi Yola Çıkıyor

Forza Horizon 4 için yeni bir alan olarak gelecek eklenti paketinin 13 Kasım'da çıkması bekleniyor.

En başarılı yarış oyunlarından biri olan Forza Horizon için yeni bir eklenti yola çıkmış gibi görünüyor. Playground Games, Forza Horizon 4’ün Fortune Island isimli eklentisini duyurdu. Eklenti, 13 Kasım’da geliyor.

İsminden de anlaşılacağı üzere, Fortune Island, Forza Horizon 4’ün haritasında yeni bir alan olacak. Ciddi yıldırım fırtınaları, nefes kesici uçurum kenarı yolları ve kuzey ışıklarının altındaki dağların etrafında bulunan yollarda başarılı bir şekilde araba kullanırken aynı zamanda zorlu hava koşullarıyla da mücadele etmeniz beklenecek.

Fortune Island eklentisinin 30 pound civarında bir fiyatla çıkması bekleniyor ancak Ultimate Edition ve Ultimate Add-ons Bundle sahipleri eklentiye ücretsiz sahip olabilecekler.