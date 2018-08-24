Forza Horizon 4’ün Sistem Gereksinimleri Düşük Olacak

Yapılan açıklamaya göre Forza Horizon 3’de sorunlarını gideren Playground Games, Forza Horizon 4’ün optimizasyonunu çok daha iyi bir şekilde yaptı.

Gamescom 2018’ye damgasını vuran oyunlardan biri olan Forza Horizon 4, çıkışını yapmadan önce pek çok kişinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak içerisinde yer alan araba listesi sızdırılan oyunun, serinin bir önceki oyunu olan Forza Horizon 3’ün sistem gereksinimlerinden daha düşük bir gereksinimi olduğu açıklandı. Forza Horizon serisininin ilk PC oyunu olan Forza Horizon 3, bu sebeple optimizasyon konusunda bazı sorunlar yaşamıştı. Forza Horizon 4 ise, bu sorunların üstesinden gelmiş gibi görünüyor.

Gamescom 2018’de Kotaku’ya konuşan Forza Horizon 4’ün geliştiricisi Playground Games’in kreatif direktörü Ralph Fulton, Forza Horizon 4’ün optimizasyon konusunda Forza Horizon 3’te kazanılan tecrübeden yararlandığını, bu sayede sistem gereksinimlerinin bir önceki oyuna göre daha düşük olduğunu belirtti.

Forza Horizon 3’ün Sistem Gereksinimleri şu şekildeydi:

Minimum Sistem Gereksinimleri

Intel i3-4170 3.7 GHz

Nvidia GT 740 - AMD R7 250x

8GB RAM

Önerilen Sistem Gereksinimleri

Intel i7 3820 3.6 GHz

Nvidia GTX 970 - AMD R9 290X

12 GB RAM

Yapılan açıklamaya göre Forza Horizon 4’ün minimum sistem gereksinimleri yukarıda açıkladığımız FH3’e ait minimum sistem gereksinimlerinden daha düşük olacak. Forza Horizon 4, 2 Ekim’de PC ve Xbox One için satışa sunulacak. Oyunun Türkçe altyazı seçeneğinin olduğu belirtildi.