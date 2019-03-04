  • Forza Street, Yakın Zamanda Mobil Platformlara Gelebilir

Forza'nın Mobil Oyunu Yanlışlıkla Ortaya Çıktı

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Sevilen yarış oyunu Forza, Windows 10, iOS ve Android cihazlarının mağazalarındaki yerini alabilir.

Forza’nın yarış oyunları yakın zamanda yalnızca bilgisayarlar ve Xbox One’a özel olmayabilir. Bu hafta Forza’nın Topluluk Yöneticisi Brian Ekberg tarafından paylaşılan bir blog yazısında oyuna dair bilgilere ulaşıldı. Bir URL’yi yanlışlıkla yeni Forza Street mobil oyununun yerel dosyasıyla karıştıran Ekberg, büyük bir pot kırmış oldu.
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Blog yazısında paylaşılan URL’ye tıklayanlarsa “ İngiltere merkezli olan Eletctric Square ile ortak geliştirilen Forza Street; Windows 10, iOS ve Android cihazlarını desteklemesi için tepeden tırnağa yenilendi” gibi bir mesajla karşılaştı. (Siteye eklenen hatalı linkin adresini fotoğrafta bulabilirsiniz.)
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Forza serisi Microsoft’un en yaygın ve en değerli oyunlarından biri oldu ve oyunu başka platformlara açmak da oyunun getirisini artırmak konusunda başarılı bir karar olabilir. Microsoft, Forza Motorsport 6: Apex’i Windows 10 Microsoft Store’da ücretsiz olarak yayınlamıştı. Forza Street’in benzer bir iş modeli olup olmayacağı ise merak konusu.

Kaynak : https://www.onmsft.com/news/forza-street-mobile-game-could-be-coming-soon-to-windows-10-ios-and-android-devices
Etiketler: microsoft, mobil oyun, forza
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