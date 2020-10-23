iPhone 12 modellerinin yeni kamera özellikleriyle tam uyumlu olan Halide Mark II yayınlandı. Yeni uygulama, yeni fiyatlandırma ve ödeme seçenekleri de sunuyor.

Lux Optics, baştan aşağı yenilenmiş bir arayüz, iPhone 12 modelleriyle birlikte duyurulan Apple ProRAW desteği ve geliştirilmiş yeni profesyonel fotoğrafçılık araçlarına sahip yeni Halide Mark II fotoğrafçılık uygulamasını duyurdu.

Lux Optics, Halide Mark II’yi basit bir uygulama güncellemesi olarak tanımlamıyor. Bunun yerine birinci nesil Halide uygulamasında oluşturulan temeli Spectre uygulaması için geliştirilen teknoloji ile harmanlayan tamamen yeni bir uygulama olarak görüyor.

Kullanımı kolaylaştırmak isteyen Halide Mark II, arayüze hareket tabanlı mod değiştirici ve tek elle kullanım için ‘erişilebilirlik’ kontrolleri ekliyor. Ayrıca arayüz, yeni nesil iPhone 12 modelleriyle tam uyumlu olacak şekilde yeniden tasarlanmış durumda.

Manuel odak çubuğunda ek kontrollere, gelişmiş bir hassasiyete ve özelleştirilmiş bir fiziğe sahip olan Halide Mark II’nin, hassas dokunma mekanizması ise kullanıcı pozlamayı ve odağı ayarlarken pozlama uyarıları gibi özellikleri otomatik olarak etkinleştirip devre dışı bırakabiliyor.

Bildiğiniz gibi Apple, profesyonel fotoğrafçıların ham görüntüler üzerinde profesyonel düzenlemeler gerçekleştirebilmeleri için iPhone 12 lansmanı sırasında Apple ProRAW’ı duyurmuştu. Halide Mark II, Apple ProRAW için destek sunarak fotoğrafçıların elde ettikleri sonuçları daha iyi hale getirebilmesini mümkün kılıyor.

Lux Optics’e göre Halide Mark II’nin en önemli özelliklerinden biri ise 14 bit RAW pozlama ve çıktı önizlemesi sunmayı vaat eden XDR Analysis adlı bir görselleştirme aracı. Söz konusu araç, kullanıcılara görüntünün teknik incelemesini yapmak için bir meta veri çıktısı sunuyor.

Lux Optics, Halide Mark II’yi ücretsiz olarak yayınlamış durumda. Ancak uygulamanın tüm özelliklerinden faydalanmak için 11,99 dolarlık yıllık abonelik ya da 36 dolarlık satın alma seçeneğinden birini seçmeniz gerekiyor. Eğer iPhone 12 Pro modelleriyle birlikte yetenekleri arşa çıkacak Halide Mark II’ye bir şans vermek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.