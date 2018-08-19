Fotoğrafçıların Nasıl Fotoğraf Çektiklerini Anlatan Video

Finlandiyalı fotoğrafçı, profesyonel fotoğrafçıların nasıl fotoğraf çektiklerini bizlere oldukça eğlenceli bir video ile gösteriyor.

Dünya genelindeki en zor mesleklerden biri olan fotoğrafçılık, farklı alanlarda da kendini gösteriyor. Doğa, düğün, paparazi gibi birçok alanda bulunan bu meslekte elbette her fotoğrafçının da bir tarzı mevcut. Finlandiyalı fotoğrafçı Antti Karppinen ise farklı alanlarda boy gösteren fotoğrafçıların mesleklerini hangi şekillere girerek icra ettiklerini bizlere sergileyen ve sizi kahkakaya boğacak bir video hazırladı. Paylaştığı bu video ile oldukça beğeni toplayan sanatçı, birçok alanda aldığı ödüllerle de kariyerinin zirvesinde olduğunu gösteriyor. Yani amacı sadece dalga geçmek değil, aynı zamanda zaten işinde usta olan bir adamın mesleğinin ne kadar eğlenceli olduğunu bizlere aktarıyor.

Özellikle portre fotoğrafçılığı ustası olan Karppinen, Avrupa ve Kuzey ülkelerinde yapılan fotoğrafçılık yarışmalarından çeşitli ödül almış. En prestijli fotoğrafçılık ödüllerinden olan Px3'de ikincilik, The International Color Awards'da en iyi fotoğrafçı kategorisinde adaylık ve World Photographic Cup'da ise birincilik ödülleri bulunan fotoğrafçı, "Fotoğrafçılığın 30 Tonu" gibi bir adlandırma yapabileceğimiz şekilde eğlenceli videoyu hazırlamış.

Sırasıyla moda, konser, sokak, düğün, film kamera ve paparazi olmak üzere 30 farklı fotoğrafçının nasıl davrandıklarını bize gösteren Karppinen'in videosunu aşağıdan görebilirsiniz.

Ayrıca fotoğrafçılık ile ilgileniyorsanız söz konusu videoya katılıp katılmadığınızı da yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayınız.