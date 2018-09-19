Geçtiğimiz aylarda Stranger Things dizisinde kullanılan bir görselin kendi fotoğrafı olduğunu iddia eden bir fotoğrafçı, bu iddiayla mahkemeye başvurdu.

Son dönemin en başarılı dizilerinden biri olan Stranger Things, geçtiğimiz birkaç ayda iki iddia ile sarsıldı. İlk olarak çalıntı senaryo iddiaları ile gündeme düşen dizi sonrasında da dizide kullanılan bir görselin çalıntı olduğu iddiasıyla karşılaşmıştı. Fotoğrafçı Sean R. Heavey, Netflix'in fotoğrafını çaldığını ve izinsiz kullandığını söylemişti ancak Netflix net bir cevap vererek bu iddiaları reddetmişti; fırtına fırtınaya benzerdi.

Ancak iki görsel arasındaki büyük benzerlik, Netflix'in görüntüyü gerçekten de izinsiz olarak kullanmış olması ihtimallerini artırıyor ve Heavey de fotoğrafının herhangi bir yere kayıtlı olmadığını yani haklarının satın alınmış olması ihtimalinin de bulunmadığını belirtiyor. Heavey aynı zamanda Netflix'e konuyla ilgili birkaç kez uyarıda bulunduğunu ancak fotoğrafın kaldırılmadığını da ekliyor.

Tüm bunların ardından da Heavey, Netflix'e bir telif davası açtı ve dava sonucunda hem fotoğrafın kullanılmasını engellemeyi hedefliyor hem de maddi bir telif bedeli bekliyor. Netflix'in davayla ilgili henüz bir açıklaması yok ancak davayı kaybetmesi halinde yüklü bir para cezası ödeyeceği düşünülüyor.