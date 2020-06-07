Hindistanlı bir uygulama geliştiricisi, fotoğraflarda yapılan düzenlemeleri tespit edip kaldırabilen bir uygulama geliştirdi. Geliştiriciye göre uygulama, makine öğrenmesi algoritmaları sayesinde bu işlemi gerçekleştirebiliyor.

Özellikle Instagram ve Snapchat gibi fotoğraf odaklı sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte uygulama mağazalarında birçok fotoğraf düzenleme uygulaması boy göstermeye başladı. Bu uygulamalar arasında ‘güzellik uygulamaları’ diyebileceğimi uygulamalar ise oldukça rağbet gören kategoriler arasında yer alıyor.

Bu uygulamalara gösterilen rağbet, artık bütçe dostu telefonların ana kamera uygulamasında bile çeşitli güzellik filtrelerinin yer almasını sağladı. Bu uygulamalar ve kameralarda yer alan özelliklerle fotoğraflara birçok filtre uygulayabiliyor ve manipüle edebiliyorsunuz. İşte fotoğraflardaki bu tür manipülasyonları tespit edebilen bir uygulama geliştirildi: Mirage.

Fotoğraflardaki düzenlemeleri tespit edebilen uygulama

Akshat Jagga isimli bir Reddit kullanıcısı, fotoğraflardaki manipülasyonları tespit edip kaldırabilen bir uygulama geliştirdi. Hindistanlı geliştiriciye göre serap, illüzyon gibi anlamlara gelen Mirage adlı bu uygulama, yapılan düzenlemeleri tespit edebilmek için makine öğrenmesini kullanıyor.

Uygulamaya bir fotoğrafı ya da bir ekran görüntüsünü yüklüyorsunuz. Uygulama, yüklenilen bu fotoğrafı birkaç saniye boyunca analiz ettikten sonra fotoğrafın iki farklı versiyonunu sunuyor. Uygulamanın analiz sonrası sunduğu fotoğraflardan bir tanesi yüklenen orijinal fotoğrafken diğer üzerinde oynama yapılan noktaları gösteren fotoğraf oluyor.

Uygulamanın, fotoğraftaki düzenlemeleri tespit etmek ve kaldırmak için nasıl bir makine öğrenmesi algoritması kullandığı bilinmiyor ancak görünüşte oldukça ilginç olduğunu söyleyebiliriz.

Uygulamayı hem App Store hem de Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz. Uygulamanın iOS sürümü için 1,99 dolar gibi bir ücret ödemeniz gerekirken Play Store’da ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ayrıca Beebom’da yer alan habere göre kullanmadan önce uygulamaya abone olmanız gerekiyor. Uygulamanın nasıl çalıştığını gösteren videoyu buradan izleyebilirsiniz. Son olarak abonelik sisteminin sinir bozucu olduğunun aktarıldığını söyleyelim.