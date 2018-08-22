Venezuela'daki Krizin Ülkede Yaşayan İnsanlara Etkisi

Ekonomik krizler üretim temellerinin sağlam atılmadığı ülkeleri sarsmaya devam ediyor. Eğer bir ekonomik krizin neye benzediğini bilmiyorsanız; yemek için aldığınız bir tavuğun, kendi ağırlığınca paraya denk geldiği ülke Venezuela’ya bakmanız yeterli.

Küresel kapital piyasadaki para akışının kontrolünü elinde bulunduran Uluslararası Para Fonu (IMF), yaşadığı ekonomik krizle dünyanın gündeminden düşmeyen Venezuela’da enflasyonun yüzde 1 milyona ulaşabileceğini söyledi. Venezuela hükümeti, artık içinden çıkılamaz bir hale gelen ekonomik krizin etkilerini hafifletmek adına bir mücadele planı uygulamaya başladı.

Planın ilk aşamasında ülkenin Güçlü Bolivar adındaki para biriminden 5 sıfır atıldı, yeni para biriminin adı Egemen Bolivar oldu. Rakamlar değişse de alım gücünün değişmediğini kanıtlayan bir çalışma ise Reuters haber ajansı muhabiri Carlos Garcia Rawlins’ten geldi. Rawlins’in ülkedeki krizi çarpıcı bir şekilde sergilediği görüntüleri BCC Türkçe derledi. Sizin için bu görüntüleri ve detaylarını aktarıyoruz.

2.4 kilogramlık bu tavuk, bakent Caracas'ta 16 milyon 600 bin bolivar değerinde:

10 adet orta boy havuç 3 milyon bolivar:

Halkın yeni ekonomik düzen öncesinde bol bol depolamaya çalıştığı, ancak zor bulduğu bu paket pirinç tam 2.5 milyon bolivar:

Bir kilogram kırmızı et 9.5 milyon bolivar:

Bir kilogram beyaz peynir 7.5 milyon bolivar:

Bir kilogram domates 5 milyon bolivar:

Bir adet tuvalet kağıdı rulosu 2 milyon 600 bolivar:

Bir paket hijyenik ped 3.5 milyon bolivar:

Bir paket çocuk bezi 8 milyon bolivar:

Sürekli değer kabeden bolivarın dolar karşısındaki son durumunu yakalamak zor, ancak bu yazının yayınlandığı 22 Ağustos 2018 saat 16.15 sularında 1 dolar 248.509 Güçlü Bolivar ediyor. Karaborsadaki dolar fiyatları ise 5.9 milyon eski bolivara kadar uçmuştu. Bu tutar, yürürlülüğe giren yeni ekonomik düzene göre ile 59 Egemen Bolivar ediyor.