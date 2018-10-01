20th Century Fox tarafından yapılan açıklamaya göre 21 Aralık'ta yeni bir Deadpool filmi seyirciler ile buluşacak. Üstelik karakteri canlandıran Ryan Reynolds, filme ilgili bir görsel paylaştı bile.

Her yeni yıl güzel şeylerin habercisi olmasa da her yılbaşı güzel etkinliklerin zamanıdır. İndirimler, kampanyalar, çekilişler ve dahası ile yılbaşı dönemi, tüm yılın belki de en hareketli günlerine sahiplik yapar.

Deadpool karakteri ile hayran kitlesini katlamış olan Ryan Reynolds, son paylaştığı fotoğraf ile Deadpool hayranlarının kalplerinin hızlı atmasına neden oldu. Deadpool karakterinin ilk iki filminde yer almayan bir sahnesinden fotoğraf paylaşan Reynolds, yeni filmi müjdelemiş oldu.

20th Century Fox tarafından yapılan açıklamaya göre sevilen anti-kahraman karakter Deadpool’un yeni filmi 21 Aralık’ta sinema salonlarının dolup taşmasına neden olacak. Stüdyo, film hakkında yeterince bilgi vermese de yeni film için meraklı bekleyiş başlamış durumda.

Ryan Reynolds’ın ‘Düşünceler?’ başlığı ile attığı tweette bir noel baba şapkası ile Fred Savage’e masal kitabı okuduğunu görüyoruz. Deadpool’un hemen her olayla dalga geçtiğini biliyoruz, dolayısı ile bu fotoğrafın da bir gönderme olduğunu tahmin etmek zor değil.

1987 yapımı Prenses Gelin filminde Peter Falk’ın elinde tuttuğu masal kitabını o zamanlar çocuk olan Fred Savage’e okuduğunu görüyoruz. Aradan geçen 31 yılın ardından yatakta yine Fred Savage var. Karşısında ise mizahşör anti-kahraman Deadpool.