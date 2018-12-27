Foxconn, Çin'de İlk Yonga Fabrikasını Kurmaya Hazırlanıyor

Nikkei kaynaklarına dayandırılan habere göre, iPhone'ların yanı sıra daha birçok teknoloji şirketi için üretim yapan Foxconn, Çin'in Zhuhai şehrinde Çin'deki ilk yonga üretim tesisini açmayı planlıyor.

Nikkei tarafından paylaşılan rapora göre Foxconn'un yeni çip üretim tesisi için 9 milyar $'lık bir yatırıma ihtiyaç olacak. Fakat gereken bütçenin büyük bir kısmı yerel Zhuhai yönetiminin sağlayacağı vergi indirimleri ve devlet yardımları yoluyla ödenecek.

Paylaşılan rapora göre bu yeni tesis ihtiyacı, ABD ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlıkların doğal bir sonucu olarak ortaya çıktı. Foxconn, 2016 yılında satın aldığı Sharp ile Zhuhai hükümeti arasında bir ortak girişim oluşturmayı planlanıyor. Sharp, daha önce de çip üretimi yapıyordu fakat 2010'da yaşadığı finansal sorunlar sebebiyle yarı iletken teknolojileri geliştirmeyi sonlandırmıştı.

Foxconn'un çip üretimi işine girmeye istekli olduğu fakat tesislerin oldukça pahalı olmasından dolayı ihtiyaç duyulan kaynağı bulamadığı düşünülüyor. Konuşulan bütçeler oldukça yüksek. Örneğin, TSMC'nin 5 nm teknolojisi kullandığı tesis, 15.7 milyar dolara; 3 nm teknolojisi kullandığı tesis, 19 milyar dolara mal olmuştu. Foxconn'un yeni çip üretim tesisinin 2020 yılında inşaatına başlanması bekleniyor.