iPhone Üreticisi Foxconn Hindistan'daki Yatırımını Artırıyor

Dünyanın en büyük iPhone üreticisi olan Foxconn, Hindistan’daki yatırımını daha da artıracağını bildirdi. Tayvan merkezli firma ayrıca ikinci çeyrekteki gelirinin, ocak-mart dönemine göre çift haneli büyüme göstermesini beklediğini açıkladı.

iPhone modellerinin üretiminden sorumlu olan Foxconn, Hindistan’daki yatırım hacmini daha artıracağını ve buradaki olumlu gidişata yönelik finansal raporları birkaç ay içinde açıklayacağını bildirdi. Tayvan merkezli firmanın yıllık genel toplantısında konuşan Foxconn Başkan’ı Liu Youngway, koronavirüs salgınından kaynaklı olumsuzluklar olsa da, Hindistan'ın kalkınma için parlak bir bölge olduğunu söyledi.

Youngway, “Buradaki bir sonraki adımı atmak için ilerliyoruz. Belki birkaç ay içinde bu adımların ne olacağını açıklayabilir, herkese rapor verebiliriz. Amacımız, Hindistan’a daha fazla yatırım yapmak” dedi. Foxconn zaten Apple ve Xiaomi için Hindistan’da akıllı telefon üretimi yapıyor ancak firma, mart ayında koronavirüs salgını nedeniyle fabrikalarına kilit vurmak zorunda kalmıştı.

Foxconn'un birinci çeyrekteki karı, koronavirüs salgınının etkileri nedeniyle son yirmi yılın en düşük seviyesine gerilemişti

Tayvanlı şirketin ocak-mart aylarını kapsayan birinci çeyrekteki karı, hem Çin ve Hindistan’daki üretimin askıya alınması hem de akıllı telefonlara yönelik talebin azalmasının bir sonucu olarak son yirmi yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

İlk çeyrek sonuçlarını pandeminin etkilerini yansıtan “özel bir durum” olarak nitelendiren Foxconn Başkanı Youngway, Çin’deki tesislerinde herhangi bir hastalık riskinin olmadığını ve bu nedenle üretime beklenenden daha erken devam edebileceklerini aktardı. Firma, Çinli yatırımcılarından ve yerel yönetimlerden kaynak sağlayarak, salgının neden olduğu kayıpları telafi etmeye çalışıyor.

Foxconn, yılın ikinci çeyrek gelirinin, ilk çeyreğe göre çift haneli büyüme göstermesini bekliyor

Foxconn, yılın ikinci çeyreğindeki gelirinin ilk çeyreğe kıyasla çift haneli büyüme göstermesini beklediğini ancak yine de bir önceki yılın aynı dönemine göre tek haneli bir düşüş yaşayacaklarını söyledi. Orta ve uzun vadede, ikinci bir salgın dalgasının endüstri için önemli bir risk oluşturduğunu belirten Tayvanlı şirket, bu olumsuz tablonun en kısa zamanda tersine dönmesini umuyor.