Dünyaca Ünlü İçerik Platformu FOXplay Türkiye'de

FOXplay, şubat ayında 'foxplay.com.tr' adresi üzerinden yayın hayatına başlıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de televizyon izleme alışkanlığı yerini streaming platformlarına bıraktı. Ülkemizde Netflix'e olan yoğun ilgi, beraberinde PuhuTV ve BluTV gibi platformların da günden güne büyümesine yol açtı.

FX, Fox Crime, National Geographic, NatGeoWild ve 24Kitchen gibi ünlü kanalları bünyesinde barındıran FOXplay, çok yakında ülkemizde yayına giriyor. Foxplay'in ilk içeriği ise büyük ilgi çeken ünlü gençlik filmi 4N1K olacak. Bununla birlikte tıpkı PuhuTV örneğinde olduğu gibi dizi ve programların eski bölümleri de platformda yer alacak.

Şubat ayında yayın hayatına başlayacak olan FOXplay'in yayınlanan tanıtım filmiyle sizleri başbaşa bırakıyoruz.