Bir Tema Parkı Çöpleri Toplamaları İçin Kargaları Eğitti

Fransa'nın batısında bulunan Puy du Fou tema parkı, sigara izmaritlerini ve ufak çöpleri toplamaları için kargaları eğitti.

Fransa'da bulunan Puy du Fou tema parkı, arazinin temizlenmesi ve çöplerin toplanması için 6 kargaya eğitim verdi. Kargalar, topladıkları çöpleri belirli noktalara yerleştirilmiş akıllı kutulara koyarak ödüllerini almaktadır. Bu yöntemle eğitilen kargalar, kuşlar içerisinde zekasıyla tanınan bir kuş türüdür. Eğitilen kargalardan ikisi çalışmaya başladı ve geri kalan dördünün de bu hafta içerisinde işe koyulması bekleniyor.

Parkın yöneticisi Nicolas de Villiers, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada projenin sadece alanı temiz tutmakla ilgili olmadığını söyledi. Nicolas de Villiers, "Amaç sadece temizlemek değil, çünkü ziyaretçiler genellikle parkı temiz tutmak için dikkatlidir" ifadelerini kullandı. Tema parkın geliştirdiği bu projeyle amacının, doğanın bizzat çevreye özen göstermesini sağlayabileceklerini göstermek olduğu belirtildi.

Projede kargaların seçilmesinin temel nedeninin, insanlarla iletişim kurmak ve oyun yoluyla öğrenme konusunda uzmanlıkları olduğu belirtildi. Bu proje kuşların zekasını ilk kez gördüğümüz bir çalışma değil. Bu yılın başlarında, bilim adamları kargaların problemleri çözme yeteneğini gösteren bir satış makinesi oluşturdular.

Geliştirilen makine, bir davranışı serbest bırakmak için belirli bir boyutta kağıt jetona ihtiyaç duymakta. Bilim adamları, kargaların doğru kağıt boyutunu hatırlayabildiğini ve hatta makineye sığana kadar daha büyük parçaları kestiklerini buldular.