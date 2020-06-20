Danıştay, Google'a Kesilen 50 Milyon Euroluk Cezayı Onayladı

Fransa’nın en büyük idari mahkemesi olan Danıştay, Google’a kesilen 50 milyon euroluk para cezasını onayladı. Mahkeme, şirketin veri kullanımı konusunda kullanıcılarını açık ve şeffaf bir şekilde bilgilendirmediğini söyledi.

Fransa’nın en yüksek idari mahkemesi tarafından teknoloji devi Google’a kesilen 50 milyon euroluk (382 milyon TL) para cezasına onaylandı. Şirketin Fransa’daki idari mahkeme tarafından cezaya çarptırılmasının sebebi ise Android kullanıcılarına veri koruma seçenekleri hakkında “yeteri kadar açık ve şeffaf olmaması” oldu.

ABD merkezli teknoloji devi, 2018 yılında Avrupa’da çıkan yeni veri gizliliği kanunu sebebiyle ilk para cezasına Ocak 2019’da çarptırılmıştı. Google, bu kararı Fransa’nın bu konulardaki en yüksek karar mercii olan Danıştay’a götürmüştü.

Para cezası onaylandı

Danıştay, cuma günü aldığı kararda Ulusal Veri Koruması Komisyonu’nun (National Data Protection Commission) yaptırım konusunda haklı olduğuna ve Google’ın bu konudaki duruşunun sürekliliği sebebiyle para cezasının orantısız olmadığına karar verdi.

Google, karar sonrası ise değişiklikler yapacağını dile getirdi. Mayıs 2018’de yürürlüğe giren Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Yasası, şirketler tarafından toplanan kişisel veriler konusunda bireylerin haklarını açık bir şekilde belirtiyor. Yasada, şirketlerin bu veriler ne yaptığını sade bir dille açıklaması gerektiği vurgulanıyor.

Fransa’nın veri gözlemciler, şirketin hedeflemeli reklamlar için veri toplarken Google kullanıcıların neye katıldıkları konusunda “yeteri kadar bilgilendirmediklerini” söylemişti. Gözlemciler, kullanıcıların verilerinin nasıl ve neden kullanıldığını öğrenebilmek için çok fazla işlem yapması gerektiğini söylemiş ve Google’ı suçlamıştı.

Danıştay da Google’ı özellikle izinsiz veri toplama metotları sebebiyle suçlu buldu. Mahkeme, firmanın “Android işletim sistemi kullanıcılarına yeteri kadar açık ve şeffaf bilgi sunmadığını” söylerken kişiselleştirilmiş reklamlalar amacıyla kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi için kullanıcılara açık ve bilgilendirilmiş onay seçeneği sunmadığını ifade etti.

Google ise kullanıcıların verilerinin nasıl kullanıldığını kontrol etmek ve anlamalarına yardımcı olmak için sektöre yön veren araçlar geliştirdiklerini söyledi. Şirket “bu dava, kişiselleştirilmiş reklamlar için rızanın gerekli olup olmadığı hakkında değil bu verilerin nasıl elde edildiği hakkındadır. Bu karar ışığında yapmamız gereken değişiklikleri gözden geçireceğiz” dedi.