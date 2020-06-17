PS4'ün Sadece 95 Euro'ya Satılması İzdihama Neden Oldu

Fransa'daki bir mağaza açılışında PlayStation 4'ün sadece 95 euro fiyatla satışa sunulması izdihama yol açtı. Büyük indirimi duyanların mağaza önünde oluşturduğu kalabalık, polis müdahalesiyle karşılaştı.

Koronavirüs salgınına karşı savaşta sosyal mesafenin önemi sıklıkla vurgulanıyor. Ancak Alman mağaza zinciri olan LIDL'in Fransa'daki yeni mağazasının açılışına özel olarak duyurduğu PlayStation 4 indirimi, sosyal mesafenin tamamen unutulmasına ve izdiham oluşmasına neden oldu.

Oyun konsolları, koronavirüsün getirdiği ekonomik buhrandan en çok etkilenen ürünlerden oldu. Alman mağaza zinciri LIDL, oyunseverlerin ilgisini çekmek için Fransa'da açtığı yeni mağazasına özel olarak PlayStation 4'ü sadece 95 eurodan satışa sundu. Binlerce insan, ülkede 250-300 euro bandında satılan konsol için büyük indirimi kaçırmak istemeyince mağazada izdiham yaşandı.

İndirimli PS4 için oluşan izdihama polis müdahele etti

Yaşanan izdiham, kısa sürede kaosa da yol açtı ve mağaza kapılarına dayanan kalabalık gruba polis müdahele etti. Hatta polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz dahi kullandı. Birçok insanın yaralandığı olayda yetkililer, grubu sakinliğini korumaya, düzgün bir şekilde sıraya girmeye ve dükkanın önünde kalabalık oluşturmaktan kaçınmaya davet etti.

Mağaza önündeki izdihamı gösteren görüntüler