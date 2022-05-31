Fransa hükümetinden ülkedeki oyuncuları yakından ilgilendiren bir karar geldi. Ülkede artık sektörle ilgili İngilizce kelimeler kullanılamayacak. Örneğin oyuncular, streamer (yayıncı) yerine Fransızca kökenli "joueur-animateur en direct" ibaresini kullanacaklar.

Fransa Kültür Bakanlığı, ülkedeki tüm oyun tutkunlarını ilgilendiren bir karar aldığını açıkladı. Yapılan açıklamalarda, oyun dünyasında İngilizce jargon kullanılmasının yasaklandığı duyuruldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda bu kararın nedeninin dilin saflığını korumak olduğu belirtildi. Fransa, geçtiğimiz dönemlerde de benzer kararlar almıştı.

Oyun dünyası ile haşır neşir olanlar bilirler; İngilizce tabirler oldukça popülerdir. E-spor, pro gamer ya da stream gibi kelimeler örnek olarak gösterilebilir. Aslında bu kelimeleri biz de kendimize göre uyarladık. Mesela stream için "yayın, akış" kelimelerini kullanıyoruz. Ancak Fransa, Resmi Gazete'de yayımladığı karar ile bu gibi kelimelerin Fransızca karşılıklarını kullanıma sundu.

Yayıncı (streamer) yerine "joueur-animateur en direct" ifadesi kullanılacak

Fransız yetkililer, İngilizce kelimeler için karşılıklar bulmaya başladılar. Örneğin yayıncılar için kullanılan streamer kelimesi yerine artık "joueur-animateur en direct" ifadesi kullanılacak. Profesyonel oyuncular için kullanılan pro-gamer kelimesi ise “joueur professionalnel" olarak değiştirildi. Fransızlar, bulut oyunlar (cloud gaming) için "jeu video en nuage", e-spor içinse "jeu video de competition" ibarelerini kullanacaklar...

Fransa Kültür Bakanlığı'na göre oyun dünyasında İngilizce kelimeler kullanılması, sektörle ilgili olmayanların bir şeyleri anlamalarını zorlaştırıyordu. İşte bu kararla, bu durumun engellenmesi sağlanmış oldu. Kararın ne kadar etkili olup olmayacağına ilişkin bir şey demek pek de kolay değil...