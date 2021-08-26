FSM Köprüsü'nün Trafiğe Kapatılıp Kapatılmayacağı Açıklandı

T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet köprüsünde gerçekleştirilecek olan, 900 gün sürecek bakım çalışmasında trafik aksatılmayacak şekilde, yalnızca gece saatlerinde ihtiyaç duyulursa tek şeridin trafiğe kapatılabileceği açıkladı. Bakım, ayda 5 gece olmak üzere 75 gecelik bir çalışmayla tamamlanacak.

İstanbul’un iki yakasını birbirine bağlayan üç köprüden birisi olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, gelmiş geçmiş en büyük bakımını geçirecek ve köprünün neredeyse tüm önemli parçaları değiştirileceği açıklanmıştı.

İhalesi 508 milyon 312 bin TL’ye Japon IHI Infrastructure ve Makyol İş Ortaklığı’na verilen bakım projesi 900 günü kapsamakta. 33 yıllık köprünün bakıma gireceği haberi doğal olarak köprünün bu süreçte trafiğe kapatılıp kapatılmayacağı sorusunu akıllara getirdi. Buna binaen T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, proje hakkında aydınlatıcı açıklamalarda bulundu.

Çalışma, ayda 5 geceyi kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün askı halatlarının değiştirilmesi işlerinin ayda 5 gece olmak üzere toplam 75 gün sürecek gece çalışmasıyla tamamlanacağı belirtildi.

Bakanlık, açıklamada, çalışmalar esnasında köprünün trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacağını, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç hâlinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında tek şeridin kapatılarak trafik akışının etkilenmemesinin sağlanacağını da ekledi.