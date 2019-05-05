Facebook'a gündemi bir hayli meşgul eden Cambridge Analytica skandalıyla ilgili verilecek ceza, Federal Ticaret Komisyon'unda hala tartışma konusu. Şirkete 3 ile 5 milyar arasında bir ceza verilmesi bekleniyor.

Facebook'un geçen ay 3 milyar dolar borç aldığı biliniyor. Şirket, bunu Cambridge Analytica skandalıyla ilgili Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından 3 ila 5 milyar dolar arasında para cezası alma beklentisiyle gerçekleştirdi. Bilindiği üzere Facebook, 87 milyon kullanıcısının kişisel profillerinin satılmasıyla ilgili olarak mahkemeye verilmişti.

Facebook'un bu beklentisi karşısında FTC'nin içinde verilecek cezayla ilgili tartışmalar sürüyor. İşlenen suç ile ilgili önemli bir caydırıcı unsur olması açısından şirkete tarihi bir ceza verilmesi herkes tarafından onay gören bir düşünce. Ancak komisyon üyelerinin şirkete ne kadar büyük bir para cezası verilmesi konusunda fikir birliğine varamadıkları anlaşılıyor.

Facebook'a verilecek cezanın yanında Mark Zuckerberg'in bu olaydan kişisel olarak ne oranda sorumlu tutulması ve ne oranda ceza alması gerektiği konusunda da tartışmalar devam ediyor.

FTC'nin yakında bir karar açıklaması bekleniyor. Facebook'a verilen ceza muhtemelen FTC'nin bir teknoloji firmasına verdiği en büyük para cezası olacak. 2012 yılında komisyon, Google'a 22,5 milyon dolar para cezası vermişti. Google'ın Apple Safari tarayıcısındaki gizlilik ayarlarını geçersiz kıldığı ortaya çıkmıştı. Bu, şirketin kullanıcıları internette gezinirken takip edebilmesini sağlıyordu.

Facebook'a 5 milyar dolar ceza verildiği takdirde bu, şirketin ilk çeyrek gelirinin üçte birinden fazlasını ödeyeceği anlamına geliyor. Ayrıca bu miktar, şirketin 2018 geliri olan 55,8 milyar doların da yüzde dokuzuna karşılık geliyor.