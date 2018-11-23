Fuchsia İşletim Sistemi, Huawei Tarafından Test Ediliyor

Gelen yeni haberlere göre Google'ın yeni işletim sistemi 'Fuchsia', Huawei tarafından test ediliyor.

Google'ın, Fuchsia adlı adlı yeni bir platform üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyor. Şimdilerde ise bu yeni işletim sistemini test etmeye başlayan Huawei, Honor Play isimli telefonunu da test cihazı olarak kullanıyor.

Honor mühendislerinden elde edilen bu yeni bilgiler, Fuchsia işletim sisteminin çok yakında karşımıza çıkacağı konusunda bizi bilgilendiriyor. Fuchsia’nın çekirdek platformunu olan Zircon'un da test edildiği gelen bilgiler arasında. Ayrıca edinilen bilgilere göre bu yeni işletim sistemi, Kirin 970 yonga setini de destekleyecek. Fuchsia işletim sistemini test eden ilk telefon olan Honor Play, Google ve Huawei arasındaki büyük anlaşmayı da ortaya çıkarmış oldu. Ayrıca Fuchsia projesine Google'ın dışında ilk destek veren de Huawei olarak görünüyor.

Honor Play, Kirin 970 yonga setine sahip uygun fiyatli bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca aynı yonga seti, P20 serisi, Mate 10 serisi, Honor 10, Honor View 10 ve Nova 3 telefonlarında da kullanılıyor. Kirin 970 yonga setine sahip akıllı telefonları satın almak ve yeni işletim sistemi Fuchsia'yı denemek için acele etmeyin çünkü Fuchsia, halen resmi bir şekilde yayınlanmadı. Yine de Kirin 970 yonga seti içeren telefonlara sahip kullanıcılar, gayri resmi olarak yeni işletim sistemini cihazlarına yükleyebilir.