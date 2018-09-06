Fujifilm, 4K 60 FPS Kayıt Yapabilen X-T3 Modelini Tanıttı

Fujifilm, fotoğrafçılık sektörünün en köklü isimlerden bir tanesi. Şirket, şimdi ise yeni bir modeliyle karşımızda.

Fujifilm, X-Serisi APS-C aynasız fotoğraf makinelerinin en yeni ve en gelişmiş üyesi olan X-T3'ü piyasaya sürdü. X-T3, şirketin üst seviye aynasız fotoğraf makinesi X-T2'nin halefi. Yeni cihaz, 26.1 megapiksellik X-Trans CMOS IV sensörle ve X-Processor 4 işlemciyle geliyor. Önceki cihaz, 24.3 megapiksellik CMOS III sensörle geliyordu. Fujifilm yaptığı açıklamasında "Yeni donanım cihazdaki otofokusu dramatik bir biçimde geliştirdi" dedi.

Yeni X-T3, 0.5 inçlik 3.69 milyon noktadan oluşan OLED panele sahip bir elektronik vizör ile geliyor. 100 fps yenileme hızı ve 0.005 saniyelik lag zamanı ile önceki modelden çok daha iyi durumda. Şirketin başka bir modeli olan X-H1 gibi bu model de LCD bir dokunmatik ekran ile geliyor. Böylece istediğiniz yere dokunarak odaklama yapabiliyorsunuz. 3 yönlü oynar ekrana sahip olan makinenin ekranı, maalesef özçekim ve vloglarınız için 180 derece dönemiyor.

X-T3, sensöründe 2.16 milyon faz algılama noktasına sahip. Böylece 117 otofokus noktasını ya da 425 hassas odak noktasını kullanabiliyorsunuz. Bu kadar fazla noktaya sahip olmanız, bir önceki nesle göre daha düşük ışıkta odaklama yapabilmeniz anlamına geliyor; önceki cihazda -1EV'ye kadar inebiliyorken, şimdi -3EV'ye kadar inebiliyorsunuz. Cihazın yüz ve göz algılama özellikleri ise artık çok daha iyi. Sürekli çekim modunda da çalışan özellik, daha iyi netlemeye olanak sağlıyor.

Mekanik deklanşör modunda 11 fps'ye kadar çekim yapabilen makine, elektronik deklanşör modunda 30 fps'ye kadar çıkabiliyor; böylece Sony'nin a6500'üne de yetişmiş oluyor.

Fujifilm, video alanında da kendisini geri tutmak istememiş. Dahili olarak 4K 60fps kayıt yapabilen X-T3, 4:2:0 10 bit video özelliğine de sahip. Bu ise Panasonic GH5'ten sonra bir ilk. HEVC modunda 30 fps'ye kadar maksimum 400 megabit bitrate'e sahip olması da video çekenlerin çok işine yarayacak bir özellik. Mikrofon ve kulaklık girişlerine de sahip olması da cabası.

Fujifilm X-T3, kağıt üzerinde şirketin amiral gemisi modeli X-H1'den daha iyi gözükse de cihaz içi optik sabitlemeye sahip değil. Bunun haricinde hız, çözünürlük ve otofokus özellikleri açısından önceki modellere göre büyük bir yükseltme sunan cihaz, piyasadaki en iyi aynasız kameralardan biri. Fujifilm X-T3'ün Türkiye fiyatı ise 8.499 TL olarak belirlenmiş durumda.