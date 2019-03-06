Fujitsu, Intel'in İşlemcileriyle İlgili Bir Liste Yayınladı

Tokyo merkezli teknoloji şirketi Fujitsu, Intel'in 9. nesil yeni işlemcilerini de içeren ve işlemcileri karşılaştırma imkanı sunan bir liste yayınladı.

Intel'in 9. nesil işlemci serisinin ilk duyurusu, 2018'in Ekim ayında gerçekleşmişti. Şirket, yaptığı açıklamada yalnızca Core i5, i7 ve i9 serilerine ait üç model tanıtmış ve yeni modellerin önümüzdeki süreçte gelebileceği beklentisini oluşturmuştu. Teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde Barselona'da düzenlenen CES 2019’da da Core i5-9400’ü açıkladı.

Fujitsu, yayınladığı listeyle masaüstü anakart serisi için birçok yeni 9. nesil işlemciyi gün yüzüne çıkardı. Bu işlemcilerin birçoğu çıkan söylentiler ile birlikte zaten biliniyordu. Yayınlanan liste, Intel'in fansız çalışan ve az yer kaplayan sistemler için 35 W TDP derecesine sahip yeni T serisi işlemcilerini de açığa çıkarıyor. F Serisi, Pentium gibi diğer modeller, bilindiği üzere geçen ay ortaya çıkmıştı.

Belge ayrıca, 8 çekirdekli E-2288G ve E-2278G dahil olmak üzere birkaç yeni Xeon E Serisi işlemciyi ve 4 ya da 6 çekirdeği olan E-22xxG ve E-22xx modellerini listeliyor.

Intel, yeni modellerin birçoğunu resmi olarak açıklamadı. Bu nedenle hangi işlemcinin ne zaman kullanılmaya başlanacağı henüz bilinmiyor.