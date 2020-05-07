Gelecekten Gelmiş Gibi Görünen Elektrikli Motosiklet: 2029

Fuller Moto, 2029 adını verdiği görkemli bir elektrikli motosiklet üretti. Alüminyum gövdeye sahip olan motosikletin titanyum parçaları 3D yazıcıyla üretildi. Tekerleklerde de şeffaf polikarbon kullanıldı.

2000’li yıllar gelmeden önce yapılan gelecek tahminlerinin ve konsept tasarımların büyük bir kısmında insanların adeta alüminyum folyoyla sarılmış gibi ortalıkta dolaşacakları, metalik renklerin öne çıkacağı resmediliyordu. İnsanlar uzun zamandır parlak kıyafetler giymese de metal, tasarımda kendine yer bulmayı başardı.

Fuller Moto da geleceğin elektrikli motosikletini tasarlama amacıyla yola çıkarken metalin gerçek anlamda göz alıcı dokusunu kullanmaya karar verdi. Oldukça sade ve keskin hatlara sahip olan elektrikli motosiklet, Haas Müzesi için üretildi.

Geleceğin elektrikli motosikleti müzeye gidiyor:

2029 adlı motosiklet, 1901’den günümüze üretilmiş 190’dan fazla türünün tek örneklerinin sergilendiği Haas Motosiklet Müzesi ve Heykel Galerisi’nde sergilenecek. Fuller Moto ekibi, 100 yıl önce üretilen Fransız motosikleti 1929 Majestic’ten ilham aldı. Fuller Moto, o günkü tasarımı bir asırlık yeniliklere ayak uydurarak günümüze getirdi.

Bryan Fuller ve ekibi tarafından Atlanta’da üretilen motosiklette, 1929 yılında kullanılması mümkün olmayan malzemeler ve ekipmanlar kullanıldı. Buna ek olarak o dönemde el işçiliğiyle yapılması mümkün olmadığı hâlde bugünkü teknolojiyle üretilebilen parçalar ve tasarımlar da motosiklete eklendi. Aracın iç aksamında kullanılan titanyum parçaların üretimi için 3D yazıcılar kullanıldı. Bu işlemde kullanılan titanyuma normalde elle şekil vermek mümkün olmuyor. Aracın dışıysa alüminyumla kaplandı.

Zero FXS motosikletine fütürist kaplama:

Aracın iç aksamına baktığımızdaysa Zero’nun FXS elektrikli motosikleti bizleri karşılıyor. Bu aracın motoru, 168 kilometre menzile sahip. Bu yeni tasarım da orijinal 1929 Majestic ile aynı ölçülerde. 23 inçlik tekerleklerin jantlarıysa şeffaf polikarbon ile değiştirildi.

Daha önceki modellerinde mavi ve kırmızı renkler kullanılan motosiklet, 2029 modeline taşınırken de mavi bir eklentiyle süslendi. Şasinin üstünde kalan gidonsa modelin havasını yaşatmak üzere yine ortaya yerleştirildi.