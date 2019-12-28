Vivo FunTouch OS 10 'Deprem Uyarısı' İle Birlikte Geliyor

Vivo'nun Funtouch OS 10 sürümü, birçok yeni özellikle birlikte piyasaya sürülecek. Şubat 2020'de yayınlanacak işletim sisteminde "deprem uyarısı" yapan bir özellik de yer alacak.

Vivo, bir süredir Funtouch OS'in yeni sürümünü tanıtıyor. Akıllı telefon üreticisi, yeni özellikleriyle birlikte Funtouch OS 10'un üzerindeki perdeyi kaldırdı. Küçük bir grup uygun cihaz yakın gelecekte güncellemeye sahip olacak.

Funtouch OS 10'un proje yöneticisi Xiao Zhuge, ekibin bir süredir hava durumu ile ilgili bir özellik üzerine çalıştığını açıkladı. Şirket, FunTouch özel kullanıcı ara biriminin son sürümüne bir "deprem uyarısı" özelliğinin de ekleneceğini belirtti.

Özelliğin henüz geliştirme aşamasında olduğunu belirten Zhuge, birkaç hafta içerisinde şirket içi testlere başlanacağını kaydetti. Yeni özellik, Xiaomi'nin son MIUI 11 özel kullanıcı arabirimi ile kullanmaya başladığı özelliğe benziyor. Xiaomi'ye göre, MIUI 11 ve Mi TV kullanıcıları, saniyeler ya da onlarca saniye önce depremden haberdar edilecek.

Yeni özellik, sismik dalgaların zarar vermeye başlamasından saniyeler ya da onlarca saniye önce uyarı gönderiyor. Deprem sırasında bir, iki saniye bile çok önemli olduğundan, akıllı telefon üreticileri kullanıcılara bu kısa süre içerisinde yardımcı olmaya çalışıyor.

Yeni sürümde, uygulama paylaşımı, masa üstü ikonları, animasyon efektleri ve artalan süreci teknolojisi gibi özellikler yer alıyor.

Funtouch OS 10'un görücüye çıkması üç aşamada gerçekleşecek. İlk aşama, Şubat 2020'de başlayacak. İlk etaptaki ayrıntılar Çin ile ilgili ve diğer bölgeler hakkında herhangi bir bilgi yok. Güncellemenin geleceği ilk cihazlar Vivo Nex 3, Vivo Nex 3 5G, Vivo X27, Vivo X27 Pro ve Vivo NEX olacak.

İkinci aşamada güncelleme, Vivo Z5, Vivo Z5i, Vivo Z5x, Vivo S1 ve Vivo S1 Pro'ya; üçüncü aşamadaysa Vivo X21s, Vivo X23, Vivo Z3, Vivo Z3i, and Vivo Z3i Standard Edition'a gelecek.

Aralık ayında tanıtılan Funtouch OS 10'un geç kaldığı belirtilirken, sürümün Android 10 ile birlikte çalışacağının da garantisini veremiyor.