Toplanın: PES 2019 Lite, Steam'de Yayınlandı

PES 2019 Lite, Steam üzerinde yayınlandı.

Daha dün, PES 2019 Lite KONAMI tarafından Twitter'da duyurulmuştu ve biz de sizlere aktarmıştık. Her ne kadar duyuru bulunsa da oyunun nereden indirilebileceğini kimse bulamamıştı ve an itibariyle oyun Steam üzerinde yayınlandı. Tüm dünya üzerinde bekleyeni oldukça fazla olan oyun, Steam'de yayınlanması ile birlikte hemen geri dönüşler almaya başladı bile.

Şu an için geri dönüşler çok olumlu gözükmese de, oyunun henüz yeni oynanabilir durumda olduğunu ve oyuncuların dün yaşanan belirsizlikten dolayı ekstra negatif olduğunu göz ardı etmememiz gerek.

Oyunun Steam üzerinde bulunan Türkçe açıklaması şu şekilde :

"PES 2019"un ücretsiz oynanan bir versiyonu karşınızda!*



Artık Online myClub ve PES LİGİ Modu ile beraber Offline Gösteri Maçı ve Anrenman Modu, tümünü ücretsiz oynayabilirsin!



myClub ile hem yaşayan hem de tarihteki süperstarların imza atabileceği kendi rüya takımını oluştur. Beckham ve Maradona gibi dünyaca ünlü efsane oyuncuların yanı sıra FC Barcelona'nın Ronaldinho'su ve Inter'in Recoba, Cambiasso, Djorkaeff ve Adriano'su göze çarpar. myClub içerisinde yıl boyunca daha fazla Efsane oyuncusu boy gösterecek!



Bu sezonun PES LİGİ'nde mücadele ederek dünyadaki en iyi PES oyuncusu olmayı hedefle. Kullanıcılar CO-OP (3v3) ONLINE Şampiyonası, zaman sınırlı turnuvalar veya yeni başlanan PES LİGİ myClub 1v1 müsabakalara katılarak global etkinliklerde oynamaya hak kazanabilecekler.



PES LİGİ dünyadaki en iyi PES oyuncusu olmak için birbirine karşı mücade edilen, heyecanlı turnuvalar sunan online bir moddur.

Eğer siz de oyunun ücretli versiyonunu almak istemiyorsanız ancak PES oynamak istiyorsanız, kesinlikle denemenizi ve ücretsiz bir şekilde tecrübe etmenizi tavsiye ediyoruz. Üstelik online bir şekilde myClub, lig ve klasik maç oynama şansınız da var.

Oyunu indirmek için Steam sayfasına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz :

PRO EVOLUTION SOCCER 2019 LITE Steam