Alanında önde gelen firmaların katılacağı ve sektörde farklı trendlerin ele alınacağı Future Booster'20, 1-2 Aralık'ta online olarak gerçekleştirilecek.

Farklı sektörlerin önde gelen firmalarından profesyonellerin katılım göstereceği ve her oturumda farklı trend konuların ele alınacağı Future Booster'20, 1-2 Aralık tarihinde pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek.

Future Booster’20; farklı trend konularda eğitici seminerleri, firmalarla birebir iletişime geçme fırsatı, staj imkanı, sanal kariyer fuarı, interaktif içeriği, workshopları, sürpriz çekilişleri ile katılımcılara trendleri yakalama, konuşmacılarla bir araya gelme ve farklı bakış açıları kazanma imkanı sunacak.

Samsung, İdeasoft ve Anadolu Efes gibi alanında önde gelen şirketlerlerin katılım göstereceği Future Booster’20’de e-ticaret, veri, inovasyon odaklı iş geliştirme, design thinking ve insan odaklı düşünme gibi konular ele alınacak. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için ytukvk.org.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.