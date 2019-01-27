Fütüristik Tasarımlarıyla Gönlümüzü Fetheden 5 Motosiklet

Elektrikli motosikletler, tasarımlarıyla aklımızı başımızdan almaya devam ediyor. Bu güzel tasarımların ortaya çıkmasındaki en büyük etken ise büyük yakıt tankının olmaması diyebiliriz.

Elektrikli motosikletler, hem tasarımları hem de yakıt maliyetleriyle oldukça ilgi çekici hale geldi. Günümüzün ve geleceğin teknolojisi olan elektrikli motorlar yakında bütün araçlarda kullanılacak. Üstelik yakıt tankının olmaması tasarımcıları oldukça mutlu ediyor ve daha yaratıcı tasarımlar ortaya çıkabiliyor. Sevdiğimiz bazı motosiklet tasarımlarını sizin için derledik.

Sasuga Konsept

Bu motosikletin tasarımı, elektrikli bir motosikletten daha çok Star Wars filmindeki savaş droidlerine benziyor ve bu motoru sevmemizin sebebi de aslında bu. Gidon tasarımının da oldukça ilginç göründüğünü söyleyebiliriz.

Bu motorda yakıt tankı diye bir şey yok. Motorun iki yanından çıkan çift silindirmiş gibi görünen şeyler aslında motorun bataryası. Motor sizce de son derece fütüristik durmuyor mu?

SASUGA, Los Angeleslı bir tasarımcı olan Matt Tkocz’un eseri.

SOL Pocket Rocket

Roket gibi görünen bu tasarım, minimalistlikte olabilecek bütün sınırları zorluyor. Motor, sadece gerekli olan birkaç parçayı bünyesinde barındırıyor.

6.000 dolardan başlayan fiyatıyla bütçe dostu diyebileceğimiz motosiklet, 30 mil (48 km) hıza ulaşabiliyor.

RMK E2 Konsept

Eğer tasarladığınız ürün üretim bandına gitmeyecekse, tasarım konusunda fazlasıyla serbest olabilirsiniz. Bu tasarımda da gördüğümüz tam manasıyla bu. Tasarım, sokaklarda görmek isteyeceğimiz cinsten bir motor. Her ne kadar bu tasarım hayata geçmeyecek olsa da bizi heyecanlandırmaya yetti.

Sarolea Manx7

Bu listeye çok hoş bir tasarımı olan Sarolea Manx7’yi eklemeseydik bir şeyler eksik kalabilirdi. Tam bir cafe racer olan bu model, seçtiğiniz bataryaya bağlı olarak 200 mil (321 km) menzile sahip olabiliyor. Sizin de bu modele sahip olabilmeniz için 50 bin doları (güncel kurla 267.390 TL) gözden çıkarmanız gerekiyor.

Yamaha Nazo

Listemizde üç büyükleri temsilen sadece Yamaha var. Yamaha bu tasarımda motosiklet için bazı önemli parçaları koymadığı zaman ne kadar güzel tasarımlar ortaya çıkacağını göstermiş.

Sadece tasarımdan ibaret olan Nazo’yu bu seneki motor fuarlarında görmeyi beklemeyin. Tasarımda Harambe’den esinlenilmiş olan motor, aynı zamanda fütüristik tasarımıyla da bir robotu andırıyor.