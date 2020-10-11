Wonder Woman 1984 filminin başrolü Gal Gadot ve yönetmeni Patty Jenkins, yeni bir Kleopatra filmi çekmek için tekrardan bir araya geliyor. Gadot'u Mısır Kraliçesi Kleopatra rolünde göreceğimiz yeni filmde Jenkins ise yönetmenlik koltuğunda oturacak.

Başrolünde ünlü oyuncu Gal Gadot'un yer aldığı, yönetmenliğini ise Patty Jenkins'in üstlendiği süper kahraman filmi Wonder Woman 1984, Koronavirüs salgını nedeniyle vizyon tarihi defalarca ertelendi. Son olarak 2 Ekim'den 25 Aralık 2020'ye ertelenen filmin ilerleyen günlerde yeni bir erteleme alıp almayacağı bilinmez ancak filmin ikilisi Gadot ve Jenkins'in yeni bir proje üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğini artık biliyoruz.

The Hollywood Reporter'a göre ikili, Wonder Woman projesi vizyona girdikten sonra yeni bir Kleopatra filmi için bir araya gelecek. Laeta Kalogridis'in kaleme aldığı senaryoyu Jenkins'in yöneteceği açıklanırken, Gadot ise 1963 klasiğinde Elizabeth Taylor tarafından canlandırılan Mısır Kraliçesi Kleopatra rolünü üstlenecek.

1963 yapımı Kleopatra, dört dalda Oscar kazanmıştı:

Yönetmenliğini Joseph L. Makiewicz'in üstlendiği 1963 yapımı Kleopatra, dönemi için oldukça pahalı bir projeydi ve nihayetinde 1963 yılının en çok hasılat yapan filmi oldu. Aynı zamanda dokuz dalda Oscar'a aday gösterilen film, dört dalda ödülün sahibi olmayı başardı. 1963 yapımının yeni filmle herhangi bir ilişkisi olup olmayacağı şimdilik belirsiz.

Paramount Pictures; Apple, Universal, Warner Bros. ve Netflix gibi dev rakipleri yenerek projenin haklarını kazandı. Paramount Motion Picture Group Başkanı Emma Watts ve stüdyonun CEO'su Jim Gianopulos'un Cleopatra'nın haklarını almak için çok uğraştıkları bildirildi.

Filmde Jenkins'i yönetmen koltuğunda, Gadot'u ise Kraliçe Kleopatra rolünde göreceğiz. Ancak bunun dışında pek fazla detay paylaşılmadı. Yapıma dair yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.