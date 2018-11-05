Galaksimizin Merkezindeki Devasa Kara Deliği Gösteren Video

Galaksimizin merkezinde devasa kütleli bir karadelik bulunduğu uzun zamandır konuşuluyor olsa da resmi bir onaylama sağlanamamıştı. Bilim insanları, galaksinin merkezini inceleyerek kara deliğin varlığını onaylamayı başardılar.

Güneş Sistemi’nin de içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi’nin merkezinde devasa kütleli bir kara delik bulunduğuna dair teori uzun yıllardır konuşuluyordu. Avrupa Güney Gözlemevi’ndeki araştırmacılar, uzun zamandır konuşulan bu teoriyi geçtiğimiz hafta doğrulamayı başardılar.

Kara delikler öylesine büyük bir çekim kuvvetine sahiptirler ki ışık bile devasa çekimlerinden kurtulamaz. Peki on binlerce ışık yılı uzaklıktaki ışık bile yansıtmayan bir nesneyi nasıl tespit edebiliriz? Devasa çekim kuvvetine kapılarak çevresinde dönmeye başlayan diğer nesneleri takip ederek elbette.

Bilim insanları da tam olarak bunu gerçekleştirdi. Teleskoplar Samanyolu’nun merkezine çevrildi ve buradaki nesnelerin hareketleri izlendi. Görünen oydu ki Samanyolu’nun merkezindeki yıldızlar ‘görünmeyen’ bir nesnenin etrafındaki bir yörüngede dönüyorlardı. Bu, galaksinin merkezindeki Sagittarius A adlı kara deliğin varlığını doğruluyordu.

Sagittarius A öylesine devasa bir kara delik ki, çevresinde bulunan gazların yörüngedeki hızları, ışık hızının %30’una kadar ulaşıyor. Ayrıca yaşamın kaynağı olan Güneş, on binlerce ışık yılı uzakta olmasına rağmen Sagittarius A’nın çekim kuvveti ile inanılmaz bir hız ile Samanyolu’ndaki dönüşüne devam ediyor.

Avrupa Güney Gözlemevi, Sagittarius A’nın nasıl keşfedildiğini göstermek için YouTube kanalında bir video yayınladı. Video, Samanyolu Galaksisi’nin geniş bir görünümü ile başlıyor ve galaksinin merkezine doğru yakınlaşarak Sagittarius A’nın çevresinde bulunan yıldızları göstererek sonlanıyor.