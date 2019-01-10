Galaksinin Derinlerinden Gelen 13 Radyo Sinyali Keşfedildi

Galaksinin sırları arasında, zaman zaman görülüp kayboldukları için “Hızlı Radyo Patlaması” (FRB) adı verilen radyo dalgaları patlaması var. Bilim insanları, 13 yeni FRB keşfetti.

Her ne kadar radyo sözcüğü daha çok nostaljiyi çağrıştırsa da, radyo sinyallerinin bilimsel çalışmalardaki önemi asla geçmişte kalmıyor. Uzayın kaynağı belirsiz radyo dalgaları, gözle göremeyeceğimiz mesafeleri tarayan radyo teleskop sayesinde keşfedildi.

British Columbia’da bulunan CHIME adlı yeni nesil radyo teleskobu, eski patlamalardan çok daha düşük MHz’lerde gerçekleşen 13 yeni FRB tespit etti. Bu tespitlerden birisi diğerlerinden daha önemli çünkü tarihte keşfedilen ikinci tekrar eden radyo dalgası patlaması olarak göze çarpıyor.

Araştırmacı Ingrid Stairs, şimdiye kadar sadece tek bir tekrarlı FRB keşfedildiğini, yeni keşfedilen FRB sayesinde bu yapıların nedenlerini, kaynaklarını ve nasıl oluştuklarını açıklayabilecek çalışmalar yürütülebileceğini söylüyor.

Bu çalışmayı destekleyen başka bir çalışma daha yayımlandı. FRB’lerin olası sebepleri arasında gösterilen Magnetar tipi yıldızları inceleyen bir çalışmaya göre bu yıldızlardan FRB’lere benzer dalgalar yayılıyor. Magnetarlar aslında nötron yıldızları ancak manyetik alanları çok daha güçlü.

Araştırmanın yazarı Aaron Pearlman, gözlemleri sonucunda magnetarların tıpkı FRB’ler gibi sinyaller yaydığının ortaya çıktığını söylüyor. Diğer astronomların da kara deliklere yakın magnetarların FRB’lere neden olduğunu düşündüğünü söyleyen Pearlman, daha çok araştırma yapılması gerektiğine inanıyor.