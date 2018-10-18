Galaksinin Koruyucuları 3’ün Çekimleri Ertelendi

Yönetmen James Gunn’ın kovulmasıyla Galaksinin Koruyucuları 3 filminin çekimleri 2021’e ertelendi.

James Gunn, 2008 ve 2012 yılları arasında attığı; tartışmaya yol açan tweet’leri yüzünden Ağustos ayında Disney tarafından kovulmuştu. Galaksinin Koruyucuları kadrosunun Gunn’ı geri getirme çabaları da sonuç getirmemiş gibi görünüyor.

Ancak filmin senaryosunun kullanılacağı, James Gunn’ın filmde yer alan kardeşi Sean Gunn tarafından onaylandı. Sean Gunn “Onların (Marvel) kardeşimin yazdığı senaryoyu kullanmaya niyetli olduklarını biliyorum” açıklamasında bulundu.

Normal şartlar altında Galaksinin Koruyucuları filminin çekimleri 2019’un sonlarına doğru başlayacak ve film 2020’nin başlarında gösterime girecekti. Ancak şu an filmin 2020’de bizlerle olmayacağını söyleyebiliriz. Bunların yanı sıra Drax karakterini canlandıran Dave Bautista, James Gunn’ın kovulmasından duyduğu rahatsızlık sebebiyle üçüncü filmde rol almayabileceğini dile getirdi.

Filmin çekimlerinin, 2021 yılının Şubat ayına ertelendiği bilgileri dolaşsa da şu an için yeni bir yönetmen ismi geçmiş değil.