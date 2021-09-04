Galatasaray Esports, League of Legends'ta sezon boyunca kurduğu üstünlüğü final maçında da sürdürmeyi başardı ve Türkiye Büyük Finali'ni ezici üstünlükle kazandı. 3-0'lık galibiyetle birlikte Galatasaray, ilk kez LoL şampiyonluğunu tattı.

League of Legends Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, bu sene de League of Legends izleyicilerine izlemesi keyifli maçlar sundu. Geçtiğimiz yılın Kış Mevsimi Şampiyonu 1907 Fenerbahçe, bu yıl kendisini ligin 9. sırasında buldu. Öte yandan Galatasaray Esports, 2020 yazında 7. sırada yer almış olsa da bu yıl müthiş bir yükseliş gerçekleştirdi ve ligin zirvesine oturdu.

Ligin ikinci sırasındaysa henüz lige yeni giriş yapan NASR eSports Turkey bulunuyor. Bu yılın en başarılı iki takımı, bugün Volkswagen Arena’da Türkiye Büyük Finali’nde karşı karşıya geldi. Koronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda seyircinin alınabildiği büyük final, beklenenden çok daha çekişmesiz bir mücadeleye yer verdi.

Galatasaray Esports, seri boyunca üstünlüğünü korudu:

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali, Galatasaray’ın sözünü geçirdiği bir yer oldu. Serinin ilk maçında Galatasaray, oyun boyu üstünlüğünü ve baskısını hissettirerek NASR oyuncularını kontrol altında tutmayı başardı. İlk oyunda galip gelen Galatasaray, ikinci oyunda da tam baskıyı hissettirdi.

Özellikle şampiyon seçimleri ve takım savaşları konusunda Galatasaray’a göre daha eksik kalan NASR, ikinci maçta da üstünlük sağlayamadı. Galatasaray’ın ikinci maçı da üstünlükle kazanmasıyla oyuncularda gözle görülür bir moral düşüklüğü oldu. İkinci maçın en öne çıkan ismiyse maçta Azir’le rakibine nefes aldırtmayan Galatasaray’ın orta koridor oyuncusu Bolulu’ydu.

Üçüncü maçın kazananı da Galatasaray Esports takımı oldu. Önceki oyunlardan da daha baskın bir oyun oynayan Galatasaray, oyunun onuncu dakikasında dahi 4 öldürme ve yaklaşık 3 bin altınla NASR’a karşı büyük bir üstünlük elde etmeyi başardı. 20. dakikaya kadar üstün giden Galatasaray, rakibinden çok çok önünde olsa da NASR’a karşı bir takım savaşında mağlup geldi. Bu durum “Bir geri dönüş görür müyüz?” sorularını akıllara getirse de sonuç değişmedi.

Galatasaray Esports, TBF’yi kazanarak Dünya büyüklerine karşı mücadele etme hakkını kazandı. Başarılar!