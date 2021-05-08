GALAX, Madenciliğe Karşı RTX Ekran Kartlarını Tanıttı

Ekran kartı üreticisi GALAX, kripto para madencilerinin odağından çıkacak RTX 3080 ve 3070 ekran kartlarını tanıttı. Yeni ekran kartları, şirketin açıklamasına göre standart modellerden %50 daha az hash rate oranı sunuyor.

Aylardır devam eden kripto para birimlerindeki yükseliş, zaten koronavirüs nedeniyle azalan çip üretiminden etkilenen ekran kartı sektörüne son darbeyi de vurdu. Piyasaya sürülen ekran kartlarının stokları çok kısa bir süre içinde tükendi. Ekran kartlarının büyük bir çoğunluğuysa kripto para madenciliğine yatırım yapan kişiler tarafından alındı.

Ekran kartı üreticisi NVIDIA da bu sorunun önüne bir nebze geçebilmek adına yeni çıkardığı ekran kartı GeForce RTX 3060’da madenciliği önleyen bir sisteme yer vermişti. Diğer ekran kartı modellerindeyse bu sistem yer almıyordu. Bugünse ilk kez ana üretici dışında bir ekran kartı üreticisi kripto para madenciliğini engelleyen RTX 30 ekran kartları tanıttı.

Hash rate oranları %50 azaltıldı:

Ekran kartı üreticisi GALAX, kullanıcılarına daha düşük hash rate sunan, dolayısıyla madenciliğin verimliliğini azaltan RTX 30 ekran kartlarını tanıttı. Bu ekran kartları GeForce RTX 3080 ve RTX 3070 LHR (Low Hash-Rate) modelleri oldu. Ekran kartları, fabrika kartlarındaki GPU SKU’ları dışında herhangi bir değişikliğe yer vermedi. Şirket, RTX 3080’in GPU SKU’sunu GA102-202 (LHR)’ye, RTX 3070’in GA104-302 (LHR)’ye güncelledi.

Yeni SKU sayesinde ekran kartlarının sundukları hash rate oranları şirketin açıklamasına göre %50 oranında düştü. Bu da kripto para madenciliğine giriş yapmak için ekran kartı satın alarak kâr elde etmeyi daha verimsiz hale getirdi. Ekran kartlarının fabrika çıkışı ve GALAX üretimi modellerinin sundukları hash rate farkı şu şekilde:

NVIDIA GeForce RTX 3080: 100 – 110 MH/s

100 – 110 MH/s GALAX NVIDIA GeForce RTX 3080: ~50 MH/s

~50 MH/s NVIDIA GeForce RTX 3070: 55 – 60 MH/s

55 – 60 MH/s GALAX NVIDIA GeForce RTX 3070: 30 MH/s

FG serisi adı altında piyasaya sürülecek olan GALAX RTX 30 serisi ekran kartları, ekran kartı piyasasında diğer üreticilerin de bu yolda adımlar atabileceğine işaret etti.