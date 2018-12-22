Samsung Galaxy A10, daha önceki Samsung cihazlarında olmayan bir özellikle birlikte gelecek.

Ekrana gömülü parmak izi okuyucuları fazlasıyla karşılaştığımız bir özellik olmaya başladı ancak bazı telefonlar hala bu trendle tanışmamış durumdalar. Bunlardan biri de Samsung. Ya da Samsung’du.

Koreli teknoloji devi bu sene içerisinde Galaxy A9 ile birlikte ilk üç kameralı telefon gibi yenilikleri bizlerle tanıştırmıştı ancak mevcut özellikleri kullanma konusunda biraz daha geride kalmıştı. Samsung’un sevilen ekranlarının bu özelliğe ne zaman kavuşacağı ise merak konusuydu ancak görünüşe göre Samsung, Galaxy A10 ile bu merakları dindirmeye geliyor. Bu sebepten dolayı Galaxy A10 kesinlikle öncü bir cihaz olarak geliyor.

Bu özelliğin dışında Galaxy A10’un bünyesinde Snapdragon 845 yonga kümesini barındırması da beklentiler arasında. Bu özelliklerin dışında telefonla ilgili fazla bir bilgi bilinmese de herkes bir bilinmezlik içerisinde geri sayıma başlamış durumda.