Galaxy Fold 2, 4.365 mAh Kapasiteye Sahip İki Pille Gelecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2'nin batarya değerleri bir raporda ortaya çıktı. Rapora göre 2.275 mAh ve 2.090 mAh kapasiteye sahip iki farklı pil ünitesine sahip olacak olan akıllı telefon, toplamda 4.365 mAh'lik bir pil kapasitesini bünyesinde barındıracak.

Geçtiğimiz yıllarda ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold ile aradığı başarıyı yakalayamayan Samsung, telefonun devamı üzerindeki çalışmalara devam ediyor. Akıllı telefonun özellikleri hakkında bugüne dek birçok şey duymuştuk. Bugün paylaşılan bir raporsa Galaxy Fold 2’de yer alacak bataryaları ortaya koydu.

Rapora göre içerisinde iki farklı pil hücresiyle gelecek olan katlanabilir telefon, toplamda 4.365 mAh’lik bir batarya kapasitesine sahip olacak. Paylaşılan ekran görüntülerine göre bu kapasite, 2.275 mAh’lik bir ana batarya ile 2.090 mAh’lik ikinci bir ünitenin birleştirilmesiyle elde edilecek. İşin ilginç tarafıysa toplam kapasitenin, Galaxy Fold’daki 4.380 mAh’lik batarya kapasitesinden daha düşük olması.

Samsung Galaxy Fold 2’nin bataryası, Galaxy Fold'un bataryasından daha küçük olacak:

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere Samsung Galaxy Fold 2, orijinal nesle göre 15 mAh daha az pil kapasitesine sahip olacak. Bu nedenle Galaxy Fold 2’nin daha iyi pil ömrü elde etmesinin tek yolu, daha iyi optimizasyon ve daha fazla güç verimi sağlayan bir yonga setinden faydalanmak. Bildiğiniz üzere gücünü Snapdragon 865’ten alan katlanabilir telefon, böylece çeşitli görevlerde daha verimli bir pil tüketimine sahip olacak.

Buna ek olarak Galaxy Fold 2’de kullanılacak olan LTPO arka panel teknolojisinin de pil verimliliğinde %15 ila %20 arasında değişen iyileştirmeler sunabileceği söyleniyor. Bu da ikinci neslin pil kapasitesi ilk nesle kıyasla kâğıt üzerinde daha düşük görünse bile pratikte benzer bir kullanım pil ömrü sunacağı anlamına geliyor.

Elbette bunların şimdilik birer iddiadan ibaret olduğunu, gerçek değerlerin ve pratikteki kullanımın değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor. Gerçek sonuçları görmek içinse en azından bir süre daha beklememiz ve Samsung cephesinden yapılacak açıklamaları takip etmemiz gerekecek.