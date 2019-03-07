Katlanabilir telefonların hayatlarımıza girmesinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen ortaya atılan konsept tasarımların sayısı oldukça fazla. İşte karşınızda yakın gelecekte karşımıza çıkabilecek yeni Galaxy Fold konsepti.

Galaxy Fold’un lansmanının üzerinden oldukça kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen konsept tasarımcıları, Galaxy Fold’un geleceğini şimdiden öngörerek bir katlanabilir telefon konsepti ortaya çıkardılar. Concept Creator isimli YouTube kanalında yayınlanan videoda, Galaxy Fold 2’nin nasıl olabileceğine dair ilgi çekici detaylar bulunuyor. Videodaki cihaz, Galaxy Fold’un lansmanından sonra kullanıcılar tarafından gelen şikâyetlere göre tasarlanmış.

Glaxy Fold için yapılan en büyük eleştirilerden biri, cihazın katlandığında ön tarafında kalan ekranının günümüzde yer alan Android telefonlara oranla çok küçük kalması. Ayrıca kamera çentiğinin yeri kullanıcıları oldukça rahatsız etmiş gibi görünüyor. Bazı kullanıcılar da Galaxy Fold için S Pen’in oldukça kullanışlı olabileceği önerisinde bulunmuşlardı. Sözü fazla uzatmadan sizleri Galaxy Fold 2’nin konsept videosuyla baş başa bırakıyoruz.

Videoda gösterilen model günümüz teknolojisiyle pek mümkün olmasa da gelecekte bu konseptin gerçekleşme ihtimali yüksek. Videoda gösterilenlerin çoğu, Samsung’un piyasaya sürdüğü diğer cihazlarındaki özelliklerin bir karışımı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii önümüzdeki süreçte yeni bir Galaxy Fold’un gelip gelmeyeceği kesin değil ancak eğer gelirse videodakine benzer bir tasarımla karşılaşabiliriz.