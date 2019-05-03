Galaxy Fold'un Ekranı Neden Koruyucu Film Zannedildi?

Dünya çapında pek çok teknoloji editörü Galaxy Fold'un koruyucu katmanını bir koruyucu film zannederek sökmeye çalıştı ve sonuç olarak cihazın ekranı bozuldu. Peki editörler bu katmanı neden koruyucu film zannettiler?

Samsung, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold’u geçtiğimiz ayın başlarında dünya çapında pek çok teknoloji editörüne göndererek test etmelerini istedi fakat şirketin elde ettiği sonuç, Galaxy Fold’un ertelenmesi oldu. Zira pek çok teknoloji editörü, cihazın ekranına ait bir katmanı ‘koruyucu film’ zannederek sökmeye çalıştığı ve cihaz kullanılamaz hale geldi. Peki teknoloji editörleri cihazın ekranına ait bir katmanı nasıl oldu da koruyucu film zannedebildiler?

Standart akıllı telefon ekranlarının üzerinde sert, oldukça dayanıklı ancak esnek olmayan koruyucu cam paneller bulunur. Samsung’un katlanabilir akıllı telefonunda esnemeyen bir cam materyal kullanması mümkün olmadığından şirket, sert katmanlı parmak izi önleyici (HCAF) panel geliştirdi. Daha da önemlisi bu panel, esnekliği korumak adına cihazın ekran çerçevelerinin içine sabitlenmedi. Bu katlamanın ince, plastik görünümlü ve çerçevenin dışında bulunması ise teknoloji editörlerinin onu koruyucu film zannetmesine neden oldu.

Genel görüş; Galaxy Fold’un daha teknoloji editörlerinin elindeyken arızalanmasının katlanabilir akıllı telefonların itibarını sarstığı yönünde. Bununla birlikte Samsung, Galaxy Fold ile birlikte koruyucu filmlerle karıştırılabilecek kadar ince ve esnek fakat cam materyaller kadar dayanıklı bir malzeme de tanıtmış oldu. Endüstri uzmanları, Samsung’un bu yeni materyalinin koruyucu cam panellere bir alternatif olarak üreticiler tarafından ilgiyle karşılanacağı yönünde.