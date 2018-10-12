Galaxy J3 Android 8.0 Oreo Güncellemesini Almaya Başladı

Bütçeye uygun Android telefonların son sürüm güncellemelerini zamanında veya hiç almadığı bir gerçek.

13 Nisan 2017'de piyasaya çıkan Galaxy J3, bütçeye uygun olarak tasarlanmış bir Samsung telefonuydu. Uzun süre güncelleme almayan Galaxy J3'e yepyeni bir Android 8.0 Oreo güncellemesinin yolda olduğu bildirildi.

Android 8.0 Oreo güncellemesi hem Galaxy J3 Eclipse'e hem de Galaxy J3 Mission'a gelecek. Güncelleme ile cihaz, Android'in en son sürümlerinden biri olan Android 8.0 Oreo'ya, hiçbir özelliği eksilmeden, yükseltilecek. Genel Android geliştirmelerine ek olarak; hem Galaxy J3 Eclipse hem de Galaxy J3 Mission, yenilenmiş telefon tuşlama (phone dialer) arayüzü ve klavye için yüksek kontrast modu gibi bazı yeni özelliklere sahip olacak.

Gelecek güncelleme Android 9.0 Pie kadar heyecanlandırıcı olmasa da sonuç olarak telefon neredeyse en son işletim sistemlerinden birine sahip olacak. Güncelleme Galaxy J3 cihazınıza hala gelmediyse, Ayarlar > Telefon Hakkında > Yazılım Güncelleme sekmesine girmenizi ve Yazılım Güncellemesini Denetle seçeneğine tıklamanızı tavsiye ederiz.